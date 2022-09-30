恋情见光死？朴敏英称已与富豪男友分手

36岁韩国女星朴敏英（Park Min-young）星期三（9月28日）被爆出与富豪男友姜钟贤（译音，Kang Jong Hyun）交往的消息。恋情曝光后，男方的过去遭起底，引起热议。朴敏英经纪公司星期四（29日）发声明表示两人已经分手。

朴敏英所属经纪公司Hook Entertainment星期四（29日）对外发声明表示：“朴敏英目前已与绯闻对象分手”，并否认了“朴敏英获得绯闻对象金钱援助一事”。另外，经纪公司也称朴敏英的亲姐姐也向INBIOGEN方转达了将辞去外部理事职务一事。

朴敏英的恋情曝光之际，也被爆出她的亲姐姐今年4月被登记为KOSPI上市公司INBIOGEN的外部理事。INBIOGEN最大股东是姜钟贤的亲妹妹姜智妍，因此也遭外界质疑姜钟贤是公司幕后的掌权者。

恋情不仅牵连亲姐姐，韩国媒体甚至挖出影帝郑雨盛（Jung Woo-sung）及李政宰（Lee Jung-jae）也与他有利益勾结。据悉，姜钟贤名下的加密货币交易所“Bithumb”的大股东金在旭，是另一间公司“Vidente”的代表，他同时也是郑雨盛及李政宰所创立的经纪公司“Artist Company”的代表。

韩国影帝郑雨盛（左）及李政宰也受朴敏英的恋情所牵连。（取自Artist Company Instagram）

Artist Company星期四（29日）对外发出“时间轴”，表示金在旭的确在2016年到2018年任职Artist Company的代表。在金先生的劝诱下，郑雨盛、李政宰才会出资投资“Vidente”。公司解释，郑雨盛、李政宰当时单纯以为“Vidente”是在制造拍摄现场萤幕装备的公司，完全不知晓“Vidente”的炒股行为。公司称在2018年左右，两人已经将全额投资金回收，并与该公司再无任何瓜葛。

金在旭后来在2018年7月27日收购“Arkham Studio”，并把自己所持有的Artist Company其中15%股份变卖，并单方面通报郑雨盛、李政宰要卸下代表之职，正式离开Artist Company。而后来“Arkham Studio”改名变成“Bucket Studio”（与姜钟贤有牵连的公司），这期间都与郑雨盛、李政宰无关。