本地艺人镇定出招防诈

“现在的诈骗电话，不一定有+65！”本地艺人郭亮日前在社媒贴了一张电话号码的图片，并配上了相关文字。

为此，《新明日报》记者联络了郭亮，以了解当中发生了什么？郭亮解释：“因为之前所有的（诈骗电话）都有‘+65’，但是最近这两天，我接到好几通都是没有‘+65’的，这种‘9’字头的电话号码，一接（电话）就是电脑的声音，我就很生气，所以就po了（这个图贴）。”

郭亮感叹现今的诈骗活动真的越来越猖狂，防不胜防。对此，他分享了如何预防受骗的方法：

① 不要有贪念

“这个很重要，天上掉馅饼。如果天上掉馅饼的话，也不见得真砸到你，所以凡事很容易得到的东西，就要多想一步、多求证。”

② 不要慌乱

“如果没有做错什么，不要慌。因为（部分的人）一听到是警方（打来）的，就会莫名地感到慌乱和紧张，但这时候应该放松。如果你是合法纳税公民，其实警方是保护你的。”

③ 不要把所有人都当坏人

“假如你认为所有陌生号码都是骗子的话，你可能会耽误一些事情，因为有时是快递公司的送货员（打来）。不过，如果接到后，第一句是在放录音就必须挂掉。”

张为：以招治招

张为提醒大家：“不要贪，遇事镇定找警方。”因为只有镇定了，才能理清自己的思路冷静应对，防止受骗。

不过，在应对诈骗电话，张为偶尔还会出奇招应对，“我会跟他们谈话，到最后才跟他们说‘对不起，你找错人了，我好像不认识你’，然后挂电话、拉黑。他就打不进来了。”张为也发现他这样处理过后，接到的诈骗电话也减少了。

宗子杰：当面弄清楚

宗子杰表示没有被诈骗过，不过身边的亲戚有遇过，而且被骗的数额高达六位数。虽然事后有报警处理，但最后还是没办法拿回被骗的钱。

对此，子杰提醒大家，只要跟转账方面有关的事情，就一定要当面了解后才进行，“不管是朋友在社交媒体或发信息问你，就算有罚款的（通知）都要当面弄清楚，这样才比较安全。”

林茜茜：启用2FA

身为艺人，社交媒体是必备的宣传平台，以便能更贴近粉丝。不过，这同时也可能引来心生歹念的诈骗分子。对此，茜茜建议大家在所有社交平台上，启用双重身份验证（2FA），并且开启通知警示，以便有人想要盗用你的账号时，可以即时阻止！

茜茜就有过类似的经历，她说：“曾经收到通知‘有人要登入你的IG账号’而且他还试了很多次，但因为我有启用2FA，并收到了通知警示，所以成功地阻止那个人登入我的帐号。”