即将推出新单曲 林茜茜叹跳舞好难

电影《女兵外传》热度爆红的艺人林茜茜，即将推出全新的创作歌曲 《I AM XIXI》。一直以肉肉女孩形象视人的茜茜，在电影宣传期间，与帅气男星容启航组成最强荧幕情侣，却也因此遭到网民无情地攻击她的身形体重，一度闹得满城风雨，更登上各大媒体的新闻头条。

由她亲自填词的新歌正好回应黑粉网民，“我虽然不是你眼中的美女”但这正是她的特点和魅力。那份重量级的自信，足以成为大家心目中的女神。MV中茜茜也尝试多个造型，让观众看到不同面貌的茜茜。

《I AM XIXI》将会在10月6日于各大音乐平台发布。

茜茜在接受《新明日报》访问时透露，在录制这首新歌确实面对了很多挑战，因为从头到尾的策划公司都交给她全权负责。

除了大家熟悉的搞笑又可爱的一面，茜茜还突破了自己出道以来的性感底线，大胆换上百老汇舞娘的服装，新歌中还有一段椅子舞。

对于没有跳舞底子的茜茜叹气道：“跳舞好难！当初写这首歌时，我从来没有想过如果要跳舞的话，那个节奏非常快，所以当舞蹈老师编舞后，我直接傻眼。”

不过，她创作这首歌的初衷就是超越自我，所以她就接受了这个挑战。

跳舞后，有没有帮助她减轻体重？

“哈哈哈哈哈……完全没有！”她更幽默说道：“我是易胖体质，呼吸都会胖。”

对于自己的体重，109公斤重的茜茜表示虽然目前没有带给她任何病痛，但其实她还是有点担心且很想减重，所以她不希望大家说“你这样肥胖是ok的”。

她也会担心自己患上与肥胖有关的疾病，包括三高、心血管疾病，所以她会定时做身体检查。

如果有人赞助减肥配套，茜茜表示：“如果不是服药物，我可以接受。”不过，她提到由于工作时间的关系，茜茜担心无法配合减肥疗程的时间。