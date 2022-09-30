《披荆斩棘》舞台办婚礼 张智霖弥补对袁咏仪的亏欠

51岁的港星张智霖在中国人气综艺节目《披荆斩棘2》中的第3次公演上为爱妻袁咏仪补办婚礼。

节目中的第3次公演，张智霖率队选唱苏打绿的歌曲《无与伦比的美丽》。当他们思考如何呈现表演时，张智霖认为妻子袁咏仪在他心中就是无与伦比的美丽。他接着想到两人当年结婚时并没有办任何仪式，也没拍婚纱照，觉得妻子受了很多委屈。

夫妻俩曾约定要等到60岁再补拍婚纱照，但张智霖认为既然现在有这首歌、这个舞台，“为什么还要等呢？”于是，他向队友提出构想，希望藉由这次的表演补偿袁咏仪一个婚礼。这个想法获得队友张云龙、Mike、范世锜一致通过。

4人深情演唱，一直到歌曲快结束时，张智霖说起与袁咏仪的60岁之约，向大家宣布今天要提早补办婚礼。他接着喊：“袁咏仪！你就是我心中无与伦比的美丽！”

张智霖与袁咏仪和《披荆斩棘》的“哥哥”们合影。（取自《披荆斩棘》微博）

镜头此时转向另一边的舞台，袁咏仪穿着白纱礼服手拿捧花现身，全场气氛高涨。张智霖原本缓缓走向她，没几步直接飞奔过去。两人面对面时都激动地哭了，张智霖握住袁咏仪的手一度哽咽到唱不下去。他掀开爱妻的头纱，从口袋拿出纸蝴蝶戒指套上她的手指，两人深情拥抱，也大方接吻。

之后张智霖牵着袁咏仪向观众鞠躬答谢，袁咏仪朝台下扔捧花，同队队友跟着撒喜糖，完成迟来的婚礼。袁咏仪事后受访时表示：“我已经很开心很满足了，因为智霖哥在生活上并不是一个很浪漫的人，他这次突然间懂得浪漫了，给我一个美好的回忆。”