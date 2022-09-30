娱乐吃瓜：“唱跳祖师爷”林冲 感觉“现在30岁”

88岁台湾“钻石歌王”林冲曾罹患前列腺癌第三期，去年又因左脚动脉血管阻塞入院开刀，一度休克，大量输血后从鬼门关前救回一命。他近日来新参与教会活动，分享人生经验。

星期四（29日）下午，在经纪人和本地老友的搀扶下，他来到zaobao.sg视频采访地点。手持拐杖，脚步略缓的他，坐下采访后，任何话题都侃侃而谈，完全不像是年近九旬老人。无论是听力、对问题的理解力、反应力、思考力、话语组织力，他跟六七十岁的人无异。他还对着镜头唱起代表作《钻石》，记者只是要求一小段，结果他脸不红气不喘唱完整首。

成功抗癌后，他去年又从8小时动脉大手术中逃过一劫。面对慢性病、糖尿病、心脏病及血管严重钙化各种状况的挑战，他始终保持积极乐观的心态，展现强韧的生命力。还说只要有一个观众要看他，他愿意为他演唱。他不避讳谈“理想中的最后一天”：“请让我在舞台倒下。”完全专业的艺人心态。

林冲出生于台湾，以古典名著《水浒传》人物林冲为艺名，故有“大盗歌王”称号；成名曲为《钻石》，故又称“钻石歌王”。他的母亲是日本人，父亲曾涉足台湾政治，后来生意失败。林冲凭着英俊样貌，先后在台湾、日本东宝、香港邵氏等当过演员。

1968年，他到香港演唱，载歌载舞的表演方式堪称华语歌坛的“唱跳祖师爷”，又时尚前卫的服装大受年轻人欢迎，称为其招牌。1987年，他赴日本经商，淡出娱乐圈。

网上有传他88岁和90岁的，他不讳言是1934年生，但承认“华人忌讳岁数带9”，笑说从此定格在88岁了。记者问他现在感觉几岁，他说：“30岁！”然后呵呵笑个不停。

林冲唱红《钻石》，事业也如钻石般发亮。记者问他靠歌唱事业买到多少房产，他说在台北和东京都有房子，就是后悔当年没有在本地也置产。因为妹妹嫁为狮城媳妇，所以他常到这里游玩。点击视频，听他述说和新加坡更多的渊源吧！