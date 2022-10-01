曾被指针对张国荣 蔡枫华复出开唱：我从未患精神病

（香港讯）曾在娱乐圈以一句“一时的光辉未必是永恒”引起热议的香港80年代红歌手蔡枫华，在61岁的今年，下月21和22日复出办《情深永记演唱会》。自资六位数港币开唱的蔡枫华，接受传媒访问时，直言对被封“四大癲王”耿耿于怀，更指自己从来没有患过精神病和看过精神科医生。

他说，他只吃过安眠药争取时间休息，认为这个称号令其事业大受打击。他也否认曾被电视台封杀。

1985年蔡枫华主持TVB电视台现场直播音乐节目《劲歌金曲第二季季选》时，报道了张国荣演唱会的消息，补上一句“一时的光辉未必是永恒”。随后传媒大肆报道他的言论是针对张国荣。节目组认为他主持节目时不应该在节目谈及个人感受，令他失去主持席位。事后蔡枫华在电台节目中说明：“那句话，只是有感而发，对艺人生涯的感慨，并非针对任何人。”

随着他的事业在90年代渐走下坡，他的言行也不时引起“脱序”议论，让他和其他一样言行脱序的蓝洁瑛、陈宝莲、洪朝丰，并称为“四大癫王”。

蔡枫华这次受访时再重申，自己与张国荣没有芥蒂。至于疫情期间如何维持生计，他说自己有不少工作，例如写歌、写书出自传和北上中国大陆发展，但承认自己“很穷”。

蔡枫华这次演唱会的门票，最便宜约45元，最贵约140元，据报道，最后一场演唱会门票已卖完。

他的演唱会宣传造型，由2017年沿用至今。这次演唱会是在荃湾大会堂演奏厅举行，据了解他从未上过当红歌手指标的红馆开唱。