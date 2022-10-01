为新出炉港姐女儿“不雅封号”心痛 林俊贤面簿寻女“有洋葱”

（香港讯）本届出炉港姐冠军林钰洧的爸爸是80年代当红小生林俊贤，林俊贤近年主力在中国大陆发展，身在大陆的他在女儿当选一刻未能亲身祝贺，不过也很替爱女开心。

女儿曾“投诉”说参加选美不获他支持，林俊贤接受访问时否认，说自己一定支持女儿的所有决定。不过他没想过女儿能赢得冠军，说女儿在他眼中依然是一个小朋友，并坦言当晚未能到现场支持女儿感到遗憾。

提到女儿早年曾在电视节目中大胆谈性史，更被冠以“性女港姐”的称号，林俊贤对此表示心痛，为她面对巨大的舆论压力感到辛苦。但他认为这些舆论压力也可以令女儿快速成长，只要做好自己，对得起自己和别人就行了。他不觉得女儿当年的言论有什么大问题，毕竟女儿只是讲自己交过几个男朋友而已。他也都见过女儿以前的男朋友。

林俊贤（右）和黎明都是80年代港剧当家小生。（互联网）

61岁的林俊贤曾活跃于影视圈，于80年代末期与周星驰、梁朝伟、黎明、刘青云、温兆伦等并列TVB一线当家小生。他当年凭着帅气的样子以及高大有型的外貌，成为不少人心目中的男神，更被赋予“香港第一美男子”的称号。林俊贤离开娱乐圈后，与圈外混血女友结婚，并开始投资创业，可惜不幸遇上金融危机，亏光了几千万港币资金，妻子也带着才1岁零3个月的林钰洧离开。

林俊贤在前妻的安排下跟女儿再次见面时，后者已7岁。由于父女相隔多年未见面，女儿对他感觉陌生。那次相聚之后，父女俩便没有再见面，直至约10年前，林俊贤在朋友的帮助下，在面簿寻女，父女俩又成功重逢。虽然林俊贤近年长驻大陆发展，但会抽时间约女儿见面，父女感情依然深厚。