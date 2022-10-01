前港姐27年豪门婚输小三 “被迫搬进无窗陋房”

59岁前港姐亚军钱慧仪，与富商马清扬于1995年结婚，婚后育有2子1女，惟在2018年7月传出婚变。日前，钱慧仪向传媒发声明确认离婚，结束27年婚姻。

钱慧仪声明称：“各位新闻界朋友，‘痛了，累了，心碎了！’这首歌正好代表我过去四年来的心情。今天，我决定重新出发，向一段逝去的爱情及27年的婚姻正式告别。请，以后不要再叫我马太。谢谢！”

马清扬于2018年传出跟外籍模特儿来电，夫妇俩曾因此冷战4个月，就算二子在英国的中学毕业礼，都是马清扬一个人出席，钱慧仪没有同行。当时马清扬回复传媒时承认，二人冷战4个月，“太太情绪方面出现问题，有找医生接受治疗。”马清扬出身银行世家，哥哥马清伟是TVB电视前女星陈美琪的前夫，姐姐马菁宜则已故，曾在TVB艺人演出《天龙八部》等剧。

钱慧仪曾拍过几部影剧，包括在多部卖座电影，如《花心大少》《倾城之恋》《夏日福星》《智勇三宝》《欢乐丁当》中演出配角。

钱慧仪全家福（上图）；钱慧仪（下图左起）和傅声、锺楚红、谢贤合影。（互联网）

嫁入豪门后，她住豪宅开豪车，深得老公宠爱。她退圈转开高档家具店，经常飞到世界各地搜罗名师设计，老公则始终陪伴在旁。马清扬热衷赛车，钱慧仪也常常抽空陪他出赛，为老公加油打气，恩爱十足。

让人意想不到的是，2018年夫妻俩传出感情出现问题，混血模特第三者被形容美貌出众、身材姣好。从此，马清扬带着她出双入对，坐游艇、乘私人飞机，但马清扬对外坚称不认识对方，还坚定地说不会离婚。但港媒指出两人相恋4年，彼此的社交账号互相关注着。

据报道，他为了迎娶这位年仅25岁的新欢，“逼迫妻子搬进一间只有折迭床没有窗户的简陋房间”，令妻子终日以泪洗脸。