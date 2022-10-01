疫下分隔两地感情产生矛盾 陈邦鋆庞蕾馨曾一个月没联络

新传媒谈话节目《权听你说3》日前在线上播映最新一集，这期嘉宾是银色夫妻陈邦鋆和庞蕾馨，夫妇俩在节目中接受主持人权怡凤访问时，坦荡荡地揭露过去两年的疫下生活，因夫妻俩分隔两地，导致感情产生矛盾。

去年初，陈邦鋆签约台湾伊林娱乐公司，将演艺事业重心转移到台湾，妻子庞蕾馨则新台两地跑，八岁儿子Aden定居台湾念小学，还在读幼儿园的女儿Avery则跟着父母两边跑。

节目中，庞蕾馨坦言过去两年的疫情影响了一家四口的生活，更直接“冲击”了夫妻俩的感情。

庞蕾馨说，疫情期间需要隔离，一家四口分开生活的时间更长，也因为如此，她和陈邦鋆都无法体谅彼此的难处，导致两人之间产生不少矛盾，“我没有站在他的角度看事情，不知道原来对他来说，照顾小孩和家是很有压力。”

原来过去在本地生活时，照顾小孩和打理家务事大部分都是庞蕾馨负责，但自去年陈邦鋆到台湾发展后，除了得忙于工作及适应环境之外，还得照顾儿子Aden，由于不曾有带孩子经验，使陈邦鋆一度精神崩溃，当他希望妻子能伸出援手，对方却帮不上忙，心情因此更加低落。

为了不想在孩子面前展露自己的情绪，陈邦鋆将所有的负能量转嫁到太太身上。

庞蕾馨说：“一次和朋友吃饭时跟老公视讯，我把镜头转向朋友，让他们互相打招呼，后来朋友告诉我其实老公已经把镜头给转走了，我才意识到原来老公不开心。”

彼此冷静处理情绪

庞蕾馨也说，那段日子孩子不在身边，独自在本地工作生活，自己的心情也难受，“他（陈邦鋆）没有办法理解我以往每天晚上都会跟孩子一起睡，现在自己一个人很不习惯。我很思念孩子，只想赶快把工作完成，然后回到小孩身边。”

由于彼此无法理解各自的心情，一旦联系就产生更多摩擦，庞蕾馨说：“后来我们几乎没联络，大约有一个多月，彼此冷静去处理自己的情绪。”

陈邦鋆不断提醒自己“要珍惜”

为追逐演艺梦想，前往台湾发展，岂料疫情暴发，工作受阻，收入受影响，陈邦鋆坦言自己因此在精神上和经济上倍感压力。

“有时候，我甚至觉得好累，撑着这个家很累，小孩让我很累……我不想再扛着这些东西……我会有这种想法，虽然我没说什么，但，老婆看得出来我不开心。”

不过，为了不想让妻子操心，陈邦鋆在庞蕾馨面前总是装着若无其事，“有一次，她就传（简讯）说‘你快乐，我们一家才会快乐’。我就觉得……我怎么能找到一个这么可以明白我这一生想要的是什么（的人）。

语毕，陈邦鋆含着泪水说，终于了解妻子一直在自己身边陪伴、体谅和尊重，这也是他持续往前走的动力，“我不断提醒自己要珍惜身边的老婆和孩子，这样我的人生才完整。”