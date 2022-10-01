本地艺人TikTok粉丝量 “暴牙菇”击败林俊杰夺冠

“暴牙菇”赖宇涵击败本地金曲歌王林俊杰，在本地艺人TikTok粉丝量排行榜位居冠军。

本地艺人TikTok粉丝量排行大洗牌，暴牙菇（赖宇涵）遥遥领先稳居第一，与第二名林俊杰相差约15.6万名粉丝。TikTok“黑马”郭坤耀后来者居上，在片场拍搞笑视频，观看量高达3870万次！仅四个月时间涨粉13万人，近期有望超越林俊杰当第二名。

现为大家盘点十位拥有超过十万名粉丝的TikTok艺人用户。

1. 暴牙菇 44.6万名粉丝

主打原创搞笑视频，时而紧跟时态创作视频内容。距离上次排名已经过了十个月，暴牙菇（赖宇涵）的粉丝数量仍是遥遥领先，稳居第一。纵然是排名大洗牌也无人能撼动“TikTok一哥”的地位。

2. 林俊杰 29万名粉丝

本地音乐才子林俊杰TikTok主打歌唱类视频，只可惜他在TikTok仍是不活跃，想听他唱歌的粉丝都要经过一番苦等才能等来他一次更新视频。

3. 郭坤耀 27.3万名粉丝

郭坤耀在这里可算得上是匹“黑马”，过去他的粉丝数量比较落后，甚至榜上无名。然而不到半年时间，他竟远超几乎整个娱乐圈，直接位列第三。他的TikTok生涯转折点始于在《医生不是神》片场拍搞笑视频，虽然个别视频引起争议，不过许多受众还是乐在其中，其单个最佳视频观看量就高达3870万次！

4. 林茜茜 25.2万名粉丝

肉肉女孩林茜茜虽然没少被酸民攻击身材，但她无畏恶言独自美丽，不仅在TikTok大方展示自己，还常搞原创视频自嘲，逗乐观众。

5. 李安 20.5万名粉丝

本地歌手、词曲创作者、演员、导演、编剧和剪辑师李安在各大社社媒都有大量粉丝、追随者，TikTok也不例外，而她在TikTok主要靠模仿方言口音圈粉无数。

6. 陈欣淇 12.3万名粉丝

陈欣淇的TikTok作品多元，内容集中在生活和旅游。疫情期间，其视频主要是居家拍摄，如今防疫政策放宽，她的视频也逐渐变成旅游生活类。

7. 谢静仪 12.2万名粉丝

以往视频内容比较单一，主要是对嘴型、跳舞。为人母后，静仪就开始把视频焦点转到宝宝身上。

8. 阳光可乐 10.5万名粉丝

活跃于各大社媒平台，还带动不少艺人朋友一起玩TikTok。可乐在TikTok主打跳舞类视频，不过近期多数用来宣传自己的咖啡馆。

9. 程家颉 10.3万名粉丝

主打换装视频，早前他向未婚妻求婚的视频也上传TikTok，竟吸引170万人驻足围观。

10. 梁志强 10.2万名粉丝

梁导应该是列表里最活跃同时也是最年长的TikTok用户，基本上他的大小事观众都可以从TikTok探知，其粉丝数量比本地许多小花小生都高出好几万。