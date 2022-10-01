甄子丹黄晓明等7星 碰出今年“最惨国庆档”原因曝

（北京讯）中国大银幕自2019年开启“最强国庆档”势头之后，国庆档便成为能与春节档势均力敌的黄金票仓，连续3年表现都相当出色。

2019年国庆档预售票房高达7000万新元，其中三大影片《攀登者》《中国机长》《我和我的祖国》单片预售成功皆突破2000万新元。

2020年影视行业因冠病疫情经历一场突如其来的寒冬，院线艰难求生，仍旧是新一轮的“最强国庆档”成功救市，新片预售仍旧突破了6000万新元大关。

2021年国庆档面临更大的环境挑战，但电影《长津湖》撑起了大银幕的票房趋势，助力当年国庆档新片预售成绩破4000万新元，总成绩反超2020。如今，2022国庆档新一轮票房战即将拉响，各方面数据反馈却非常不理想——新片成绩都比不上2019-2021年的单片预售成绩，直接跌回了2018的水准。面对这种情况，网上已经出现“最惨国庆档”的声音。

曾经不断刷新“最强”姿态的国庆档，为什么经历三年大爆的黄金盘后，突然有了崩盘趋势？

网上声音普遍认为是新片缺乏竞争力，国庆档四大商业片属性同质化严重。

国庆档成为超强票仓的历史

黄晓明、李冰冰、冯绍峰主演《平凡英雄》。（互联网）

无论是临时改档，由王一博、胡军、周冬雨主演的《长空之王》，还是张译、王俊凯的《万里归途》，黄晓明、李冰冰、冯绍峰的《平凡英雄》，刘烨的《钢铁意志》，都主旋律味太浓，补档的甄子丹的《搜救》同样是英雄基调，导致部分观众失去了观影欲望。

回溯国庆档成为超强票仓的历史，会发现主旋律扎堆，有因可循。

情人节档、五一档、国庆档、春节档皆是大银幕新片热衷选择的档期，但在2019年之前，春节档是唯一黄金档，很多电影甚至宁可等一年也要坚持在春节档上映。

国庆档虽表现出色，成绩却远没有春节档惊人，直到2019年三部主旋律大片横空出世，才由热到爆。

同时还打响了《我和我的……》系列拼盘电影知名度，直到2021年《我和我的父辈》上线，仍旧有不少观众乐意买单，主旋律大片成了国庆档票房密码。

连续三年，国庆档票房冠军皆是主旋律大片。

多元选择变成单一口味

甄子丹的《搜救》临时上国庆档。（互联网）

这与2019年的国庆档票房格局相当不同。在国庆档大盘没有靠主旋律一“爆”惊人之前，票房冠军题材很多元，主旋律、喜剧片、动作片皆有过不错表现。但只有主旋律大片的介入，才让国庆档有了大飞越，这一题材与国庆节目氛围更契合，更容易引发全民共情。

市场很容易受票房趋势倾斜，既然主旋律大片在国庆档长年受宠，制片方们肯定不会放过这一成功密码，主旋律顺势成为国庆热门题材。

这一现象优点与弊端并存。优点在于制作方们可以更好地利用国庆档推出适合节目氛围的作品，形成节日固定观影意识，就像情人节档的真爱标签，情侣在情人节看爱情片，已成习惯。“国庆看大片”的意识，就是主旋律帮助国庆档成功的主因。

可惜，中媒指出，中国影视行业“永远有把优点做成弊端的能力”，当一个“票房密码”面世时，行业非常喜欢跟风制作，导致同一题材作品泛滥，使电影市场失去多元魅力。长期发展下去，中国电影会因过于单一而衰弱，也会引起观众的审美疲劳，失去观影兴趣。

在这方面，2020与2022国庆档预售成绩对比很清楚。

2020国庆档同样是主旋律拼盘《我和我的家乡》夺冠，但同期还有一部动漫《姜子牙》，两部作品预售时成绩便不相上下，相互竞争十分激烈。也正是两部不同题材且质量有可取之处的作品不断竞争，间接将大盘再次激活。可是今年换成同风格的作品竞争后，大盘预热就明显缓慢下来。

市场整体“大爆”都是累积养成

刘烨主演《钢铁意志》。（互联网）

每一个市场整体的“大爆”，都不是一蹴而就。

吴京的《战狼》与《战狼2》质量旗鼓相当，但前者票房是爆，后者却是超级大爆，原因为何？《战狼》等大量优质国产电影的不断掘起是关键。他们将观众的信心从海外片拉回到国产片，票仓范围逐步被拓宽，质量同样够硬的《战狼2》，便在天时地利人和齐全的环境下，创造了国产片的新飞跃。

春节档大爆亦是如此。春节档的经久不衰，与春节档连续多年贡献了不少让观众耳目一新的作品，一次次刷新观众对春节大片的期待与信任息息相关。如果有一天春节档的选择权与变得单一固定，那么观众期待的惊喜，同样会下降。

2019年之前，同样有多部题材多元的电影不断滋养着国庆档，他们打下了爆仓的基础，成功并非一炮而红。

当然，制作方们或许也有自己的苦衷，在当下的大银幕，主旋律牌不仅最易成功，也最安全的选项，追求稳定的资本们选择这一题材符合经营规律。

但观众才是市场的终端选择者，制作方们的安全牌是以牺牲观众选择权为基础的，忽略良性发展规律才是可持续基础，固步自封，很容易把观众推出票仓。