歌后出家丈夫8个月后也相随 夫妻变同门

（吉隆坡讯）55岁马来西亚歌手赖冰霞有“冠军歌后”封号，已婚育有1子的她1月时宣布出家，告别“赖冰霞”身份，法号为“释洞如”。她因此被外界批评抛夫弃子，不料8个月后，艺人丈夫王昱亨也出家了，前任夫妻现在成了“同门”。

赖冰霞去年曾预告人生将有大转变，当时2周内办妥离婚手续，接着在2022年1月2日透过网络直播剃度出家，并强调：“我们都很清楚下半辈子要走哪一条路。”她的唱片助理小莫说，虽然不舍赖冰霞出家，但仍尊重对方决定，指出赖冰霞已经吃素多年，“是看透了才出家。”王昱亨起初低调婉拒采访，仅称“这是我们的私事”。

赖冰霞（左）、王昱亨先后出家。（取自面簿）

之后，有认识王昱亨30年的好朋友，出席见证他变成洞云法师的剃度出家仪式，经媒体报道才广为人知。

洞如法师和洞云法师，就此从之前的夫妻成了同门，随后也公开合照。身为他们的好友，小莫透露，其实两人信佛多年，如今完成心愿，今后将专心推广佛法。

赖冰霞出道前获得多个歌唱比赛冠军，之后签约经纪公司，出过多张专辑，主要翻唱经典老歌。她后来担任歌唱比赛导师，专业的点评和指导受到大家的认可。

她的演艺事业一路畅顺，婚姻也幸福美满。她和丈夫生了一个儿子，如今儿子长大成人，也已经成家立业。据说儿子也支持她出家，并直言以母亲为傲。