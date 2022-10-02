只一人（首播） The One and Only

娱家戏剧（星和Ch855）晚上11.00

职业杀手闵雨天（金景南饰）被卷入一起谋杀案，并与三名身患绝症的女子产生纠葛，她们是因为癌症住进临终关怀救济院的表仁淑（安恩真饰）、姜世妍（强艺元饰）、成美度（Joy饰），这三个女人打算在死前杀掉某个坏人……

世界第一等S13

8频道 晚上10.30

在摩洛哥的另一特色活动就是买化石，一般观众想到的是博物馆的巨大恐龙化石，但在摩洛哥，走进撒哈拉沙漠，不少当地人贩售各式动物的小化石，对不少化石迷来说，把化石买回家做纪念，是只在摩洛哥才办得到的事。当地人还会以摩洛哥茶、藏红花为原料，挥毫数笔，以火烫纸背，让图画渐现，有武侠小说里“燃火字现”的神妙。藏红花是珍贵中药材，主要药用部分为小小的柱头。

沙子宫殿

U频道 晚上9.00

慧欣和彭森合作，打聂拉百的主意。丽拉查出怀孕后不知所措，也不肯透露孩子父亲的身份。博佑为了避免丽拉被议论，便提议结婚。慧欣使用手段，要博钧尽快和她结婚。

特种部队：蛇眼起源 Snake Eyes: G.I. Joe Origins

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

“蛇眼”（Henry Golding饰）拯救忍者家族的接班人后，前往日本学习忍者战士的各种技能，同时享受“家”的温暖。当蛇眼的秘密被揭露，他的荣誉感和忠诚度受到严苛考验。其他演员包括Samara Weaving及日本明星平岳大等。