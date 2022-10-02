夏克立发声控诉“某人阻止我与小孩联系” 自称“没在演好爸爸”

台湾艺人黄嘉千和夏克立16年的异国婚姻破碎，双方离婚官司在上月正式开庭。夏克立星期日（10月2日）首次针对离婚一事在微博发文。

夏克立转发了一个离婚前与女儿一起上节目的视频，写道：“送你一个我最喜欢的影片当礼物。我没有在演好的爸爸，我就是好的爸爸。我不用演的。你可以相信老夏，或者你可以相信，谎言。某人阻止我与小孩子联系，已经十个月。”文末他用了一个哭脸的表情符号，全文只字未提黄嘉千。

夏克立在微博发文。（截自夏克立微博）

另外，夏克立昨晚也在面簿透露，他先前分享离异家庭的相关视频遭人检举。他说：“看来我应该继续保持沉默，因为有些人投诉了我的贴文，可能会导致我的Instagram和Facebook帐户被关闭。或许在我的社交媒体上，我被噤声了。”

彭佳慧演唱会上安慰“你可以找到更好的” 黄嘉千掩面哭泣

而黄嘉千星期六（10月1日）晚上出席了歌手好友彭佳慧的小巨蛋演唱会。当彭佳慧唱完《我先请》后，特别点名黄嘉千说道：“她很重要，我希望她在不久的将来，带给我们非常棒的消息，虽然最近有点低潮，不要忘记我们都在，我们会陪妳。”低调坐在台下戴着帽子的黄嘉千被媒体拍到掩面拭泪的模样。

彭佳慧接着说：“有志者事竟成，你看我变多漂亮，你有一天也会变漂亮的，我想转移一下话题，不瞒大家，我第一届金曲新人奖入围时，她（指黄嘉千）跟我一起入围，所以希望黄嘉千可以继续唱歌好不好。”她还清唱起梁静茹的《分手快乐》，期许好友“你可以找到更好的”。镜头也捕捉到黄嘉千比赞回应好友的鼓励。