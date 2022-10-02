不问片酬不看剧本接拍 黄炯耀微电影当男一

“爱，是什么”？改编自真人真事，癌患临终通过Zoom告别慈母，导演相中黄炯耀演微电影男主角！

本地百万导演孙立人筹拍微电影《爱，是什么》，下个星期开镜，邀得今年《红星大奖》“最讨人厌大反派”兼“十大”最受欢迎红星黄炯耀当男主角。

导演被黄炯耀“等了27年”的致辞感动

立人说：“我和黄炯耀只是碰过几次面，在社媒上互动，并非那么熟悉，但他是我欣赏的演员。今年他在《红星大奖》上得奖哽咽发言‘我等了27年’……致辞很感人，是个苦尽甘来的演员！”

约一个月前，立人联系炯耀，洽谈拍戏的事，过程出奇顺利：“他（黄炯耀）不问片酬，不看剧本，二话不说就答应接拍，非常难得。”

除了炯耀，片中饰演“慈母”的是朱秀凤，当炯耀“太太”的是专为巨星如林子祥、张学友等担任演唱会和音的歌手周翠玲，笑星谢季客串演出，饰演一名“人事部主任”。

导演孙立人。（受访者提供）

真人主角 患癌已逝世

立人星期六（10月1日）晚上受访告诉《新明日报》，希望通过这个真人真事，传递爱的讯息：“身边最重要的人，也就是我们平时最忽略的人。”

平时“不当一回事”的家人，往往在最后一刻陪伴在自己身边、不离不弃，正如故事中的男主角，如何从无病到患癌，性情大变，但家人始终没有放弃他……

真人主角几个月前撒手人寰，临终前因母亲不在身边，只能通过Zoom告别，立人看了该段视频，内心凄楚。

黄炯耀：仅收车马费

《新明日报》记者星期天（2日）早上联系上黄炯耀，回应孙导说的“完全不问酬劳”一事，炯耀直言：“我只是拿车马费，确实比我原本的市场价低很多。”

但他接拍微电影，主要是为了支持本地作品，“我期待与不同的业界人士合作，擦出不一样的火花，希望本地影视业百花齐放。”

炯耀并非首次当男主角，电视剧方面，他第一部当上男主角的是《四个好涩的男人》、之后《煮妇的假期》还令他入围了《红星》男主角；至于电影，炯耀曾与黄奕良合作过《人鬼拍档》，那是2010年的事，转眼已12年。

为了《爱，是什么》微电影，炯耀已向新传媒请假，下个星期投入剧组拍摄。立人提到想用《爱，是什么》攻下电影节奖项，炯耀气定神闲地说：“奖项虽是激励演员的动力，但我不是为了拿奖才拍戏，不然这27年我会过得很苦。”

《爱，是什么》预计2022年底推出。