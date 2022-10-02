全员金发气势登场！韩团(G)I-DLE出道4年首次来新开唱

狮城首场处女秀！韩国女子团体(G)I-DLE星期六（10月1日）在新加坡星宇表演艺术中心（The Star Performing Arts Centre）举行“JUST ME ( )I-DLE”世界巡回演唱会新加坡站，吸引了约4000名Neverland（官方粉丝团名称）到场支持。

(G)I-DLE是韩国CUBE娱乐公司于2018年推出的女团，由薇娟（Miyeon）、Minnie、小娟（Soyeon）、雨琦以及舒华5名成员组成。

(G)I-DLE先以“Oh my god”“VILLAIN DIES”“LATATA”等歌曲引爆全场，陆续带来“DUMDi DUMDi”“Uh-Oh”“TOMBOY”等曲目，为粉丝呈现近2小时的精彩演出。

(G)I-DLE与本地粉丝合照。（LiveNation提供）

值得一提的是，Minnie透露这是组合为新专辑造型染上金发后的第一场演出。因此，在“Senorita”的表演中，她们分别在“Hey Senor”的部分大秀性感舞蹈，为本地粉丝们献上不同版本的“Senorita”。

现场粉丝不仅跟着偶像大合唱，甚至还在(G)I-DLE的教学下，一起跳起“MYBAG”的舞蹈，气氛非常热烈。

(G)I-DLE用歌曲“Luv U”向新加坡的Neverland示爱。（LiveNation提供）

演唱会接近尾声时，(G)I-DLE与现场的Neverland合照。粉丝们借机向偶像示爱，大喊着“I love you"（我爱你）。队长小娟听了甜蜜回应：“我也爱你们”。雨琦则安慰依依不舍的粉丝，承诺她们将带着更多精彩的表演回来。她们接着以歌曲“i’M THE TREND”为(G)I-DLE的首个世界巡回演唱会画下完美的句点。

(G)I-DLE此次巡演于6月17日在首尔开跑，途经纽约、墨西哥城、马尼拉、东京等城市，共开了21场。新加坡站是巡演的最后一场演出。她们将在10月17日发行第5五张迷你专辑“I love”。