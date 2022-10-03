名嘴张永权自嘲不适合娱乐圈

稳健的台风、铿锵有力的台词，一站上台就很压场，这是本地名嘴张永权呈现给大众的印象。

但1991年离开电视台之后，鲜少见到张永权曝光人前，这些年他在忙些什么？

《新明日报》记者联系上永权，他接受访问，语气很亲切。他透露，离巢之后，到中国发展了十几年。

在中国工作期间，永权主持了很多大型节目，以那个年代来看，堪称闯荡中国演艺圈的“本地主持先锋”，包括成为第一个被派去主持中国中央电视台春节联欢晚会（1993年）的主持，但他语气谦逊：“不敢邀功，也没什么成就感，对我而言就是工作的一部分，每次从中国回来，我都会嚷说‘不要再去了’……”

话虽这么说，但工作邀约到手，他总是尽心尽力做好，像大型的环球选美小姐、国际旅游小姐、国际友谊小姐等节目，直到有一天，感觉真的累了，永权才没有再飞中国。

回新之后继续担任主持，今年8月3日，永权在本地担任香港回归25周年庆典节目主持。

不喜欢应酬

永权自嘲：“我自觉不适合娱乐圈，我不喜欢应酬、也少参加饭局，不知道那十几年是怎么走过来的……”

永权其实并非全职主持，他在电视台是全职配音员与导播，擅于“玩弄”声音的他就像个声音变声器，“多声道”是优势，“当年的导师玫姐（王玫）教我，要出名，不能配音，要配音，就不能出名。”

他进一步解释：“身为配音演员，就要让人家忘记那把声音是谁，要完全撇开自己，配A就是A、B就是B，我对出名的兴趣并不那么大，乐于把荧幕的各个不同角色人物透过不同的声线‘玩弄’在手掌心。”

受访时，他稍微示范了不同语速、音调与节奏的配音方式，那把声音真是吸引人。

这名专业配音人才，也因具备双语优势，在本地连续16年担任国庆典礼盛会的大会主持。

回新后邀约不断

或许很多人好奇，永权当年为何挥别电视台？

永权表示：“我到香港设立广告制作公司，计划退居幕后，但这一来要处理很多行政工作，包括监管数据，市场策略，我觉得自己还是更喜欢在艺术领域发挥，行政工作不那么适合我，我喜欢配音，也喜欢在舞台上主持，既然中国有发展机会就过去……后来不飞了，回新之后也一样邀约不断……”

无论是不是飞海外、抑或后来倦鸟知返回到本地，永权目前仍在主持、担任广告配音工作。不过，默默耕耘，低调的他从不声张。

称沈殿霞是“荧幕灵魂伴侣”

永权曾与已故的肥肥沈殿霞合拍英语环境剧“Living With Lydia”大受欢迎。在永权心中，这名前辈是荧幕“灵魂伴侣”。合作之后，肥姐曾建议他飞香港发展，他感激对方赏识。肥姐癌逝后，他跟肥姐爱女郑欣宜至今保持联络，过年过节彼此问候，“我跟肥姐身边的好友像姜大卫、李琳琳、岳华（已故）也很熟络……”

张永权（右）与沈殿霞。（受访者提供）

指本地主持“受年龄限制”

时至今日，说起话来字正腔圆的主持不多，永权不讳言：“在本地，节目主持同样会受到年龄限制。”

《新明日报》记者欲再问，但他无意多谈，笑说“太敏感”。

其实，永权内心仍有一个梦，他渴望演戏，尤其演出舞台剧。

他幽默地说：“现在还能演人家的爸爸或叔叔，再多10年，只能演人家的爷爷了。”