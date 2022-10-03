住家五个月前被洗劫 欧菁仙：存阴影

家中入贼遭洗劫，时隔五个月，欧菁仙受访时告诉《新明日报》：我挫折感很重！

自从法国住家入贼，屋内惨被洗劫一空，菁仙内心折腾、鲜少接受访问，这样的艰难时刻，她挨了多久？如今有为住家加强或安装保安系统装备吗？那段时期，是谁给予她援助？

菁仙回复《新明日报》记者时说：“其实心理上现在还存有阴影，挫折感很重，朋友都叫我去看心理医生。我还在纠结要不要……我希望可以靠自己，所以我不要钻牛角尖、不要想太多，不然会发疯。只希望时间可以冲淡一切。一夜之间长大，现在家里当然安置保安系统、警铃和闭路电视。”

她说，现在出门在外对周围环境也很警惕，不像以前一样把个人安全当成是必然的。

遭遇洗劫的那段日子，欧菁仙和爱猫RUDON相依为命，“它事发后两个月一直有post-traumatic stress syndrome（创伤后应激障碍，PTSD）。它当时独自在家亲眼目睹一切……它好了些后，我才开始我的康复过程。”

4月30日发生的事故，转眼已过五个月，菁仙感恩这些日子新加坡驻法国大使符秀丽，也是她的学姐，以及学姐的夫婿Teck Sien的关照。“事发当晚凌晨第一通电话我就是打给大使的。他们准备了咖喱鱼头、辣椒螃蟹，熬汤、娘惹菜、汤圆、龙发豆沙饼、月饼等家乡菜给我吃。”

巴黎会圈内好友取暖

独自在海外闯荡，抗压性必须很强，曹国辉受访时披露法国约见菁仙，还取笑对方是工作狂。不过，当《新明日报》记者再问起她在法国的工作细节，菁仙客气地说：“工作方面的问题，我不方便深入地谈。但是，有一点我想说，无论在哪一个城市自力更生，都必须学习入乡随俗。若不掌握好当地的习俗和价值观，就会一直碰钉子。这也是为什么我要移居另外一个城市的理由，让自己学习谦卑。一切从零开始。”

菁仙家中入贼，彷徨无依，圈内人纷表关心，飞法国巴黎都约见面，“最早是欧萱、然后林慧玲、周崇庆、Tanya蔡健雅、A-lin，还有陈泂江和他太太在法国城堡婚礼后，我们在巴黎庆祝，最近是陈哲艺、锦梅和国辉。”

“有缘分在异乡相聚，我真的很开心兴奋，也很感动，我们都没有变，初衷尚在。”

享受单身自由

感情世界是菁仙未曾言宣的秘密花园，圈内八卦揣测不少，显见外界关心她的感情归向。

她说：“我很享受单身的自由。而且我不孤单，因为身边有猫咪一直粘着我，而且时不时就有朋友们来巴黎找我。”

菁仙透露，法国最近新一波疫情来袭，可是大家仿佛已经对此麻木了，日子照样过，完全回到疫情之前的生活方式了。

工作之外，菁仙的消闲时光包括到河边散步、到博物馆看展览，还有与朋友喝咖啡、吃蛋糕。

当了那么多年海外游子，会否有一天累了，重回老家憩息？

菁仙感性地表示：“肯定会。因为家里有妈妈在等我。”

仍有戏瘾吗？演出舞台剧，电视剧，主持工作？抑或，都远离了，已不再是她所憧憬的工作。

“我希望可以继续参与舞台剧。因为那是我的初恋。我搬来巴黎之后，2020年和2022年都参与滨海湾艺术中心华艺节的舞台演出，我希望能够继续在舞台上发光。”菁仙对舞台剧仍有热忱，说得没有丝毫犹豫。