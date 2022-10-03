艾成告别式后首次公开露面 王瞳：我还是很痛 但不苦了

旅居台湾发展近20年的马来西亚艺人艾成（本名蔡艾成）8月17日坠楼身亡，妻子王瞳9月飞到古晋6天，完成原本规划好的婚礼及蜜月旅行。王瞳星期一（10月3日）戴着婚戒出席新戏首映会，接受了台湾媒体访问。

据台媒报道，王瞳明显消瘦不少、双颊凹陷。“现在大概45公斤，以前艾成每天为我准备食物，把我养胖”。她谈及先前和教会师母一起去马来西亚6天，完成艾成帮他安排的行程，“带了一大箱的东西回去，很多衣服可以继续用，给他的弟弟、姪子，也是艾成希望看到。”她透露，他们当时为了马来西亚蜜月婚礼，还特别买了新衣，她至今都没把那些衣服的吊牌剪下。

聊到艾成，她数次哽咽忍住眼泪，坦言目前还是无法听到艾成的声音或看到艾成的视频，因为会大哭，但进步到可以看照片。“每次听都大哭。也是一种清创的过程，每次的大哭也都是重新面对的过程。”她说：“还是会想他，我还是很痛，但不苦了，我继续努力完成他想完成的事情，将来我们很快就再见面，他已经去最好的地方，那地方也是我以后要去的，他先去帮我打点一下。”

王瞳星期六（10月1日）刚过36岁生日，也是艾成离世后的第1个生日。当天她都待在教会，晚上与家人吃饭。她说：“我这段时间一直在祷告参加聚会、很多安心的感受，每个人每天都在失去，失去时间、青春，每个人的故事都很精彩，失去同时也在拥有，我现在拥有了很多的勇气和很多人的爱、没有感受过的感受，很珍惜现在每一分每一秒，我还可以呼吸的时刻，因为明天不是我们掌控的，有时候以为来日方长，但人生变化无常。”