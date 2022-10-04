娱乐吃瓜：郭坤耀、邓伟德：我小时候真的很坏蛋！ 

郭坤耀被罚跪地吃姜，郑六月气得妈妈用水管打，张哲通的老师要见家长，邓伟德的父母一根藤条不够用！

他们做了什么调皮事居然被这般家法伺候？十月的第一个星期五是新加坡儿童节，随zaobao.sg看看这四名艺人鬼灵精怪的童年。

郭坤耀：鬼点子层出不穷 郭妈吃不消

小时候好动、爱玩也爱捉弄人，郭坤耀说“我妈妈真的受不了我”。郭坤耀“真的瞒着妈妈做了很多调皮的事”，排行老大的他还常带头捣蛋。一次和弟弟效仿WWE摔角，意外撞翻家里“福禄寿”摆设品中的“寿”，却谎称是不小心撞倒的。

郭坤耀小时候贪玩，鬼点子特别多。（图/郭坤耀）

小学时期和朋友玩，拉扯中郭坤耀的校服纽扣全被扯掉，最后只捡回三个，回家却跟妈妈说是体操课时的意外。七八岁的时候，他在游乐场捡起石头往地板丢，意外砸到突然跑过的一个小弟弟。

“他头破血流，我记得他的爸爸跑过来，我就一直道歉。我还记得他叫Lucas。Lucas，如果你看到这篇报道，我想再说一次sorry（对不起）。”

还能多调皮？要上商场二楼，他双手掌心握住电动扶梯的扶手带，像引体向上般身体悬在电动扶梯外围跟着往上移动。（这样错误的示范，大家千万别学！）“上到一半的时候，我就松手跳下，自己还觉得很帅气，一转身就被爸爸打一巴掌。”

玩乐的鬼点子五花八门，郭坤耀说，妈妈处罚他的方式也一样很有创意。“学生时期，男生的钱包流行系上一条铁链，我某天甩弄那条铁链，我妈妈很生气，就用那条链把我的手拴在门把。她还叫过我跪在阿公的神主牌前，吃掉一整个姜才能起来。我就吃咯，不然不可以起身。我妈妈真的受不了我。”

郭坤耀说自己只是调皮不是坏蛋。（图/郭坤耀IG）

郭坤耀一直到升上初级学院才“安分守己”，在那之前老师每年分发报告册（report book）都会留下这样的评语：“坤耀很聪明，如果能把讲话的时间用在读书会更好。”

问他现在还贪玩吗？他笑言：“现在我和弟弟在妈妈面前胡闹，妈妈会问几岁了还玩？”

张哲通：90%是好学生 10%调皮

张哲通形容小时候是个多话且偶尔闯祸的孩子。学校禁止学生带激光笔，小学四年级的他却明知故犯，还意外把激光照射到同学眼睛。

小时候的张哲通不常闯祸还算乖，但曾带“禁品”激光笔到学校玩而被老师呵责。（图/张哲通）

“那名同学有懒惰眼戴着眼罩，我们都叫他独眼龙。玩激光笔的时候不小心照到他的眼睛，他被吓哭了，我当时也很慌张。父母被老师请到学校，我后来也被叫到全体学生面前被苛责。”

问他瞒着父母做过最坏蛋的事，他想了想说“十年后终于要让他们知道了”。

张哲通放学不回家瞒着父母跑到网吧打电玩。（图/新传媒）

读书时还住在新山，每天上学都必须新马往返，早上四点就要起床，父母担心他累坏，总叮咛他争取时间早睡觉。“但是我下课后不马上回家，跑到网吧打电玩，迟回家还骗他们说是留在学校做project（课业项目）。不过我还算是90%的好学生，蛮喜欢上学的，也不会翘课。”

郑六月：夜里溜出去玩 还私吞学费

藤条、衣挂、皮带、水管，郑六月从小被打到大，却说：“我不觉得自己坏蛋！”

妈妈是老师，又在自己念书的小学教书，郑六月一直有必须循规蹈矩当模范学生的压力。自认有小聪明的她，小学两次进校长室。一次是喜事，她从三年级跳级升至五年级，另一次则是因为作弊。

郑六月的妈妈是老师，又在自己念的小学教书，让她压力非常大。（图/郑六月）

五年级考试，坐在第一排的她把后方同学传上来的考卷改成自己的名字，自己的考卷则收起没交。老师改好卷子发回给同学时发现少了一份，她作弊的事情才东窗事发。不只是校长训话，她也被妈妈打了一顿。

知道妈妈肯定会说不准，郑六月经常先斩后奏。妈妈要她学弹钢琴，她不感兴趣，不止没上琴课，竟然还私吞学费偷偷拿去花。升上中学后，放学不回家假借温书借口跑去玩是平常事。某个晚上，她爬窗溜出去玩，还没到目的地，妈妈就夺命追魂call，她只好乖乖回家“受死”。

“家里很多藤条都被我丢了。有一次闯祸后我躲进厕所里，妈妈追进来‘就地取材’，用水管教训我。我也想不起来是什么事，但知道我确实犯错了，不过我很倔强，只要没有证据我就死不承认。”

出国念大学的郑六月享受自由后自然就不再叛逆。（图/郑六月IG）

如今回首，郑六月认为因为小时候家里管得严，所以越是不能做的她偏偏越想做。后来到台湾深造，“感觉就像放飞的小鸟有了自由”，她也就“修身养性”，不再叛逆。

邓伟德：顶撞老师 偷偷纹身

问邓伟德，你是乖孩子吗？他立马回应：“现在是，小时候不是。我小时候很顽皮，不听话，有点叛逆。我的头顶有两个发旋，而且发尾成一条尾巴，家里人说这是double（一倍）的坏蛋。”

有多不听话？在家里常被“藤条伺候”的邓伟德说，如果自己没有记错，他曾因为不想去幼稚园上课，被妈妈拿藤条打的时候抢走藤条“回敬”妈妈。

邓伟德毫不讳言承认自己小时候很调皮。（图/邓伟德）

“小时候常被爸爸妈妈拿藤条打，一根不够，他们把两三根藤条绑在一起。我把藤条丢掉或是折断，他们就一直买。上了中学后，我就算捣蛋也不让他们知道，哈哈。”

邓伟德的课业从不需要父母操心，在学校不至于是问题学生，但年少调皮爱玩，还是有翘课、不做功课、不听老师的话，甚至顶嘴的时候。

他说：“学生时期纯粹不喜欢老师，就是看不顺眼。其实很多同学也不喜欢（老师），但是我比较敢讲敢顶嘴。我记得有一名华文老师受不了我，把我转到别班。现在想起来会后悔（当初的行为）。”

现在回想，邓伟德后悔自己小时候的调皮行为。（图/邓伟德IG）

十多岁的时候觉得“纹身很酷”，加上想让大家觉得他很酷，邓伟德偷偷把华文名字纹在腰部下方。“我想穿上裤子就没有人会看见。保密了几个月，有一次睡觉裤子没穿好，就被父母发现，他们都气煞。”