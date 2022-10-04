【送礼】5对张艺兴新加坡演唱会门票送读者

人气偶像张艺兴即将来新加坡开唱！张艺兴《2022张艺兴“大航海Ⅱ·未至之境”巡回演唱会》新加坡站将于10月19日（星期三）引爆圣淘沙名胜世界。

出道10年，这是张艺兴首次以个人之姿来到新加坡举办演唱会。今年初，他举行了首场线上演唱会“大航海·启航FIREWORK”，以线上的方式与海内外的粉丝见面，感谢他们10年来的陪伴和支持。

而大家期待已久的线下演唱会“大航海Ⅱ·未至之境”则将在10月初从马来西亚站启航，新加坡则作为本次巡演的第2站与粉丝见面。

来临的演唱会中，除了《梦不落雨林》《Honey》《莲》《SHEEP》等热门歌曲，张艺兴也将带来从未公开过的新歌舞台。

主办单位准备了5对Cat 2（每张价值268元）的演唱会门票，送给zaobao.sg读者。

只需上网bit.ly/layzhang2022，点击“报名参加”，登录mySPH并回答相关问题，就有机会获赠演唱会门票。活动截止日期是10月13日（星期四）晚上11时59分，5位幸运读者将于10月17日（星期一）收到电邮通知。

张艺兴《2022张艺兴“大航海Ⅱ·未至之境”巡回演唱会》新加坡站

日期：10月19日（星期三）

时间：晚上8时

地点：新加坡圣淘沙名胜世界会议中心，名胜世界宴会厅

票价：$298、$268、$238、$208及$168（未包含$4手续费）

购票链接：bit.ly/layzhangsgconcert