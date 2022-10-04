除了当好父亲、好老公 陈邦鋆也想追梦

台湾放宽入境限制，10月13日起实施“0+7”七天自主防疫。日前完成本地的演艺工作、飞回台湾准备跟妻儿团聚的陈邦鋆告诉《联合早报》：“改成‘0+7’当然有好处，之前至少两个月或以上的新加坡工作才适合接，现在回台北不用隔离，比较短期的工作有办法接，可考虑飞回新加坡几天工作，对（妻子）蕾馨来说是很好的事。”

确诊隔离至明天

陈邦鋆因确诊冠病，正在台北隔离。他在9月27日晚上抵达台湾做唾液筛检，并按照目前的“3+4”防疫规定，住进防疫酒店。陈邦鋆隔天一早觉得身体不适，自己做了抗原快速检测（ART），虽然为阴性，不过他随后接到通知，指他的唾液筛检结果为阳性。

陈邦鋆说：“我住在位于西门町的防疫酒店，防疫单位的工作人员穿着密封的防护服把我带走。从酒店走到车上有一段路，路人看我被穿着防护服的人带走，难免觉得我‘很危险’，回想起来，过程蛮有趣的。”

陈邦鋆的症状似一般感冒状态，不算太严重。他隔离至明天（5日），就能回家见到妻子和儿女了。

诠释劫持地铁的悲伤歹徒

陈邦鋆演出的本地英语剧“Third Rail”于10月17日在meWatch上线，10月31日起每逢星期一晚上9时30分在5频道播出。剧集讲述本地的地铁被歹徒劫持，陈邦鋆扮演歹徒之一。

陈邦鋆说，他扮演的歹徒50多岁，角色很有层次，不是无脑的坏人，而是满怀悲伤的人，“我觉得这是我演过的角色，编写得数一数二的，非常有层次，很多场戏都是靠这个人物撑起来的。”他认为倘若观众能透过自己的诠释理解角色的心路历程，“我就觉得把工作做好了。”

陈邦鋆为了这部剧，推掉几个在台湾的工作。他说：“除了因为我和制作这部剧的沃土影视合作过，也因为读了剧本，看了场景设计后，觉得它是相当不同的本地制作。希望本地剧持续突破，敢于尝试不一样的东西。”

《联合早报》曾到“Third Rail”的樟宜展览中心片场探班，现场出现长达50米的地铁车厢。车厢由陆路交通管理局借出，地铁隧道由剧组细心打造。陈邦鋆说：“片场设计不是开玩笑的，具有国际水准。”

陈邦鋆和太太庞蕾馨现身《权听你说3》。（取自艺人IG）

移居台湾两年压力变大

陈邦鋆和庞蕾馨7月中录制访谈节目《权听你说3》，这集节目上周在meWatch播出。谈到生活中面对的压力，听到妻子的安慰话语，陈邦鋆在节目中几度落下男儿泪。

他告诉记者：“我是敏感的人。这两年来，压力确实蛮大的，甚至延续到现在，所以（在节目上）可能比较情绪化。”

至于这两年来的难关，他说：“比较难的，就是当一个好父亲、好老公，同时可以追梦，这三样东西要如何平衡，压力变得很大。我觉得自己的能力有点不足，所以觉得辛苦。”

陈邦鋆和庞蕾馨于2020年搬到台湾，现年8岁的长子陈煊劼和6岁的女儿陈语霏在当地念书，“之前在新加坡，我和太太的事业是稳定的，一家人过得舒适，没有那么多的起伏。到台湾之后，我和太太的事业更动很大，家庭的稳定度也有更动。同一时间要调整的事情非常多，压力非常大。”

谈到洪慧芳早前获提名台湾金马奖最佳女主角奖，陈邦鋆停顿片刻后，说道：“只要用心去思考人生，然后把这份思考放在表演上，到时候就看人生中会遇到怎么样的缘分。”