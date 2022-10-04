亨利高汀等海外艺人 上周陆续现身狮城

大型活动如F1新加坡大奖赛、加密货币盛会Token2049、米尔肯研究所（Milken Institute）亚洲峰会上周陆续在本地举行，吸引不少海外艺人来新参与。

曾来新为台湾剧《我可能不会爱你》取景的“大仁哥”陈柏霖，上周五（9月30日）于IG上传跟鱼尾狮的合照，留言：“在新加坡开启游客模式，回来真好。”

陈柏霖上传跟鱼尾狮的合照。（取自艺人社媒）

台湾媒体TVBS到米尔肯亚洲峰会采访现场时，发现陈柏霖在现场。他告诉TVBS：“这是我第一次参加米尔肯亚洲峰会，一直很想了解现在的趋势是怎样，还有科技的议题、能源的议题，（了解）未来的发展会怎么。”当晚，陈柏霖也出席非同质化代币（NFT）社区ARC的活动。ARC由本地歌手林俊杰、本地富商林荣福之子林伟杰，以及来自植物油供应商巨头Mewah International家族的石正祥创立。创办人也在场。

林俊杰出现在房祖名拍摄的F1新加坡大奖赛短片中。（互联网）

房祖名出席在本地举办的NFT活动。（互联网）

《疯狂富豪》混血男主角Henry Golding（亨利高汀）与太太Liv Lo（罗爱英）是米尔肯亚洲峰会的主讲者，他们带着1岁爱女来到新加坡。罗爱英在社媒分享跟家人吃道地早餐如猪肠粉、米暹、叻沙、冰美禄的照片，写道：“早安新加坡，我们想念这里。”亨利高汀赴好莱坞发展前，曾在本地定居。

美籍华裔演员高圣远也在新加坡，他未更新社媒，行踪低调，但有网民在社媒看到他和谢宛谕等人的合照，故泄露行踪。房祖名除了出席NFT活动，也出现在10月2日的F1新加坡大奖赛观众席。他当晚拍了IG限时动态短片，片中还拍到了坐在附近的林俊杰。同天，韩国歌手Eric Nam（南允道）也在社媒分享F1现场照。

韩星南允道来新看F1。（取自艺人社媒）

另外，爱尔兰组合Westlife（西域男孩）上周六（1日）在F1演唱会唱了近20首歌曲，换了4套衣服，他们还预告将在2023年到本地办演唱会，让现场歌迷嗨爆。果然昨天（3日）演唱会主办方UnUsUaL宣布西域男孩将在明年2月16日登上新加坡室内体育馆，门票将从10月6日开始发售。

（文／蔡欣盈）