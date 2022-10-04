小镇女子 大都市求生存

台北女子图鉴 Women in Taipei

可在Disney+观看

想先从这部剧集引发的台湾“南北论战”说起。

由桂纶镁主演的《台北女子图鉴》改编自水川麻美主演的2016年日剧《东京女子图鉴》，描绘台南女孩林怡姗（桂纶镁饰）到台北打拼的故事。林怡姗在台北面对职场问题与爱情的酸甜苦辣，时而迷惘。不过，她与妹妹林怡净（林思宇饰）、青梅竹马李承恩（王柏杰饰）和闺蜜许慧如（夏于乔饰）组成的“台南帮”互相扶持，纵使磕磕撞撞，渐渐摸索出自己的路。桂纶镁由角色的20岁演到40岁。

强化城乡差异的刻板印象

《台北女子图鉴》在台湾播映后，因内容加重台湾南北部的刻板印象而掀起“南北论战”。台南人在戏中似乎被刻画为“乡下人”，当地网民自然不高兴。例如女主角林怡珊住在台南市永康区，她回家的画面背景用养鱼池呈现，引起网民吐槽：“把台南拥有20几万人口的第一大区永康区当乡下。”

林怡珊表达在南北生活的差异时说：“住在台北永康街，才发现自己什么都买不起。”网民觉得对白失真，不至于“都买不起”，物价差距没那么夸张；林怡珊到台北彩妆公司应征时，画了较浮夸的妆容，公司主管嫌弃地说：“我看你（脸上的）这个妆，你应该不是台北人吧……”南部网民也气得留言：“台南人不会画这个妆啊，不要丑化我们好吗？”

台词也“得罪”台北人。例如林怡姗表姐的对白：“我告诉你，真正的台北人是不会多管人家的事。”但事实不尽如此，台北人不一定冷漠，岂可一竿子打翻一船人？种种刻板印象的呈现，令网民酸：“一部剧惹怒台北人，也惹怒台南人。”

女性角色故事引共鸣

以上是一些台湾观众的观后感，似乎不是正面角度的讨论。但我是在“局外”的新加坡人，我只看故事和演技，看了三集觉得不错，会继续追看。

《台北女子图鉴》是写给30、40多岁女性观众的故事。这个年龄层的女性不再是懵懵懂懂的社会新鲜人，或许曾经跌倒不振，但已学会在屡败屡战中爬起。随着各种生活历练的累积，这个年龄层的女性更加了解自己的喜好与需要。真实生活当然没有那么戏剧化，但观众可从林怡姗和其他女性角色的故事中找到共鸣处。

期待张孝全、石头登场

剧中的男人也是看点。全剧一共11集，桂纶镁与10名男星在戏中产生情愫。已在前三集登场的“男友”包括“暖心系”巫建和、“肉食系”禾浩辰、“疗伤系”宋柏纬等，还有一大半男星未登场。

五月天石头（左图）、巫建和都和女主角谈过短暂恋爱。（IG图）

目前最令我感慨的是巫建和扮演的阿南。阿南和林怡姗是台南同乡，他们在台北相遇并相恋，男方很照顾女方，为她做饭，处处替她着想，小两口甜甜蜜蜜过了一阵子。不过，他们的感情被现实打倒了。阿南是小面店的老板，不时为生计忧愁，而林怡姗不甘于来到台北只当“面店的老板娘”，她想追梦，想过不同的生活，所以提出分手。追梦没错，但在我看来，她确实辜负了阿南的感情。

桂纶镁在上个月底的访问中告诉我，她和张孝全拍完戏后，需要释放情绪，所以躲在导演的器材旁边哭了。我因此期待她与张孝全演绎的故事。根据网上资料，张孝全扮演“独身系”建筑公司老板男友。我也期待五月天吉他手石头（石锦航）的登场，他扮演“感觉系”男友，角色是投资银行的执行董事。

Cheer Up（首播）

One（星和Ch823，新电信Ch513） 晚上8.10

韩智贤、裴仁赫、金贤镇主演，讲述灿烂的20岁大学生的青春浪漫爱情喜剧，以有着50年传统的大学社团啦啦队为背景，因社团逐渐落没，社员为了让社团起死回生，展开一连串的行动，虽然充满青春与动感，但也加入了悬疑神秘元素。

星期二特写

8频道 晚上8.30

《铁路边绿水旁》第四集。

义顺在发展为新镇住宅区之前，有华顺芭与财启村两座主要甘榜，财启村励正小学校长陈传恭曾培养出十多名乒乓球国手， 还指导村民养殖热带鱼，提升收入。甘榜拆迁40年后，老村民携手出版财启村书籍，并在义顺多处设立历史花园与壁画。地貌虽变，义顺乡情依旧。

三个女人一个因（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825）下午5.00

主演：黄智雯、袁伟豪、陈智燊。罕见三重人格分裂症，智、激、愁自怜自爱誓不休，女律师展开一场毁灭、破坏、重建的人心战役。

银翼杀手2049 Blade Runner 2049

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

主演：Ryan Gosling、Harrison Ford。2049年，复制人与人类的界线越来越模糊，在《银翼杀手》电影事件发生的30年后，新任银翼杀手纽约警官K发现一个隐藏已久，足以让社会陷入混乱的秘密。两代银翼杀手联手抗衡强大反派的追杀，破解隐藏背后的秘密诡计。