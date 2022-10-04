《花路阿朱妈》代表新加坡 报名竞逐2023年奥斯卡最佳国际电影奖

本地女星洪慧芳主演的电影《花路阿朱妈》（Ajoomma）代表新加坡报名第95届奥斯卡的“最佳国际电影奖”竞赛。

《花路阿朱妈》监制陈哲艺透露："继《爸妈不在家》、《大笨象》和《热带雨》之后，长景路电影工作室很荣幸能以何书铭迷人的处女作《花路阿朱妈》再次成为新加坡的奥斯卡竞争者。我们才刚刚开始这部电影的旅程，并期待着为远方和海外的观众带来欢笑和泪水。这绝对是今年值得关注的新加坡电影！"

《花路阿朱妈》获得资讯通信媒体发展局（IMDA）的资助拍摄。媒发局在文告中透露："多年来，媒发局与媒体行业的相关者合作，为电影制作人和新加坡媒体公司开发了一个支持系统，以培养越来越多有能力制作高质量国际内容的本地故事人。我们有史以来的第一部新韩合拍片《花路阿朱妈》，被选为代表新加坡报名2023年奥斯卡奖，证明我们在讲故事和制作价值方面，已经提高了标准。我们为专注和热情的本土人才感到骄傲，并希望听到2023年3月的好消息"。

第95届奥斯卡颁奖典礼将于本地时间2023年3月13日举行，明年1月将公布入围名单。

《花》刻画洪慧芳饰演的丧夫中年妇女是韩剧迷，原与儿子报名参加韩国的旅行团，怎知儿子突然要到美国应征工作，她唯有按照计划前往韩国，怎知车子开往第一天下榻的酒店途中，为家事所困的导游没留意到她没上车，就把车子开走。饥寒交迫下，在附近公寓当保全的老翁（郑东焕饰）带她回家留宿，两人展开温馨的友谊。她后来遇到导游，上演一段公路追人记，展开难忘的韩国之旅。

《花路阿朱妈》将在本月举办的第27届釜山国际电影节的“新潮流”项目中竞逐。此外，《花路阿朱妈》也入围今年金马奖的四个奖项，除了洪慧芳的女主角，也包括导演何书铭入围最佳新导演奖、韩国资深演员郑东焕入围最佳男配角奖，影片也入围最佳原著剧本奖，堪称为本地电影争光。