王子遭投诉当“恶邻” 豪宅主人竟是昆凌

（台北讯）艺人王子（邱胜翊）向天王嫂昆凌承租位于内湖的豪宅，但近日遭邻居指控他是“恶邻”！

出道14年的王子虽然演艺之路相当顺利，但他十多年来为帮父亲偿还债务，至今仍未置产，而他目前所住的内湖豪宅是天王周杰伦的太太昆凌所有，也引起网友好奇两人的交情。

王子邱胜翊与昆凌当年是因为参加《模范棒棒堂》和《我爱黑涩会》结识，至今结识10多年，昆凌才会将全新交屋的豪宅租给好友。去年周杰伦与林志颖露营时，也邀请王子同行，可见周董夫妻与王子的交情不错。

根据《镜周刊》报道，王子最近遭邻居投诉经常在屋内发出巨大声响到凌晨两三点，多次反映都是邱母出来面对，让邻居相当无奈，只能由管委会发文给屋主昆凌，要求房东出面约束房客。

这间位于内湖的豪宅原本是昆凌在2018年以近5000万（约225万新元）的价格，买下该社区12楼单位打算给妈妈住，却在去年交屋后租给王子一家人。由于王子演艺工作繁忙很少露面，因此住户们都不知道该屋其实住了明星。

针对扰邻一事，王子透过经纪公司喜鹊娱乐回应，和家人几个月前接到邻居反映后，一直都以诚意态度跟对方沟通解决，也已减少家中聚会、注意时间以及音量，之后也将更谨慎。

【更新】对此王子的弟弟邱宇辰（毛弟）4日在IG发文道歉，不过他也表示“身为公众人物，该道歉的道歉，但事实是怎样也让大家知道。”

邱宇辰坦承有几次邀请朋友到家里聚会时，不小心太大声吵到邻居，当下他们马上道歉，之后也提醒朋友降低音量，“隔天就送了水果礼盒表达歉意诚意，可惜对方并没有接收”。事后他们也主动与社区主委和邻居一起开会讨论该如何解决噪音问题，并买了消音器具装在门和椅脚上。

但对于住户拍影片向《镜周刊》投诉，邱宇辰表示当天他和哥哥根本不在家，家里只有邱妈妈，所以才会是母亲出面道歉，但他也反击 ：“请问妈妈‘一个人’在家是能多吵，我老实说我看到影片很火大，我不知道这用意是？说推母亲出来！？所以这才是真相，事实也必须说明”。

王子也在IG发文，“每一件事用不同角度看，就会有不同的见解，有时理解不同，结果就不一样，每一个人的理解都带有主观性，有时候甚至会误解别人的好意。生活中应该多去感同身受，换个角度，学会去理解，找到生活中美好的一面，共勉之。”似乎是针对新闻作出回应。