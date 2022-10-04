传黄嘉千家暴官司胜诉 夏克立提一证据反击

（台北讯）黄嘉千和加拿大籍老公夏克立16年婚姻破局，上个月离婚官司开打，虽然过程不断有友人出面爆料，但两人始终未对外发声。如今传出黄嘉千在加拿大提告夏克立家暴官司部分已胜诉，而台湾离婚官司估计11月会有结果。

这场离婚官司从9月中开始进行，黄嘉千先前透过律师赖芳玉发声明，表示这个决定相当不得已，不希望因为媒体报道伤及无辜。上个月12日开庭时，只见她紧抓律师手臂，面对媒体时仅低调表示“谢谢关心”，随即快步进入法院。夏克立则是委任律师到场，本人并没有出庭。

根据《三立新闻网》报道，传出黄嘉千在加拿大提告家暴官司，传出部分已胜诉，夏克立则向法庭提出“精神状况不佳”等证据，更表示这也是自己无法亲自出庭打台湾官司的原因，不过两人皆未对此做出回应。

黄嘉千本月1日现身彭佳慧演唱会，当时彭佳慧喊话送暖“不要忘记我们都在，我们会陪你”，只见在观众席的她情绪溃堤，掩面拭去眼角泪水，让人看了相当不舍。

不过隔天夏克立就在微博发文，只见他PO出未离婚时上中国综艺节目的片段，接着强调：“我不用演的。你可以相信老夏，或者你可以相信，谎言。某人阻止我，已经十个月。”并附上哭脸表情，引发外界联想。

【更新】夏克立4日下午在IG发文，否认输掉官司，并对遭新闻报道伤害表示不满，更自称离婚官司是加拿大版的Johnny Depp案件，“还没有判决，但我就被黑了，到底是谁在对外放话与操作想欺骗大家，一直在抹黑我，我才是被害人，我一直被迫要出来澄清”。他说一直很低调在等家人团圆，结果他都等不到、看不到家人，甚至联系不上家人。不过看来愤恨难平的他却在不到10分钟内删除发文。