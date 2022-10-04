李铭顺：人生现阶段没逆局

13年夫妻恩爱如昔，阿哥李铭顺有感而发：美满婚姻可扭转生活逆局！

台湾警匪悬疑剧《逆局》两男星李铭顺、朱轩洋星期一（10月3日）傍晚在本地爱奇艺国际站宣传安排下，接受媒体访问。

《逆局》入围第57届金钟奖8大奖，势头强劲，“金钟常客”李铭顺去年才凭《做工的人》拿下迷你剧集/电视电影最佳男主角奖，今年再凭《逆局》入围金钟奖戏剧节目最佳男配角，被问及胜算，他一如既往说：“平常心”，铭顺透露，将飞往台湾出席金钟奖颁奖典礼，记者预祝他凯旋胜出。

婚姻美满 文芳是动力

婚姻、事业两得意的铭顺认为自己人生的“逆局”是什么？

他表示现阶段没有“逆局”，记者转个话题问起他与文芳结婚13周年纪念，两人甜蜜如昔，提到婚姻美满，铭顺则说：“我觉得另一半是自己工作上的动力，我个人觉得，一定要结婚才算是生活圆满，这是一种感觉，当你家庭生活很美满时，做什么事情都会顺利，就算碰到‘逆局’也不会觉得。”

回报爱妻 愿当“煮”夫

铭顺曾感恩文芳一心守护家庭与爱儿，就算有戏瘾也强忍，为让自己安心出外打拼，既然如此，文芳还会拍戏吗？

“会啊，就是因为她（范文芳）喜欢演戏，接下来，只要是她拍戏，就轮到我在家照顾孩子！”回报爱妻无私奉献，铭顺也愿意宅家当“家庭煮夫”。

铭顺有双喜，《逆局》之外，烹调节目《阿顺有煮意》也入围亚洲影艺最佳实况节目主持人奖，他开心笑说：“希望把惊喜留给当天。”

《阿顺有煮意》节目氛围清新惬意，铭顺表示，拍综艺节目，他喜欢才会做，“当时听到是烹饪节目很开心，但不要在厨房里，要有生活感，所以打造出甘榜感觉。”

若再主持综艺节目，只要是户外活动、爬山类别，他都有兴趣。

自嘲“没念书” 新剧当“博士”

铭顺透露，拍科幻新剧《Q18》之前，他在赶拍《做工的人》，一个月后就要为新剧当“博士”，火速减重，成功去掉四公斤。

他自嘲“没读书”，新剧演绎“博士”，需要为角色说很多“不是人讲的对白”，必须死背几天，为担心忘词，朋友约吃饭喝酒都推掉了。

自合作《亲爱的，我爱上别人了》，多年后再搭档性感女星天心，铭顺赞对方还是一样“有魅力”。

被23岁朱轩洋指像“爸爸”

现年23岁，皮肤黝黑、长相俊朗的朱轩洋凭《逆局》里的热血警察入围金钟奖戏剧节目最佳男主角，被问胜算，他仅说：“六分之一机会吧。”

提到铭顺，朱轩洋表示对方既像“朋友、哥哥”，也像“爸爸”，问起，朱轩洋表示，彼此能聊的话题很多，像朋友也像个哥哥，但因为对方是长辈，铭顺见过轩洋的父母，拍戏时也对他照顾有加，感觉又仿如“爸爸”。

有关“爸爸”一说，铭顺表示，自己演戏资历深，朱轩洋拍戏问他意见，他乐于分享，但不会去影响他的看法，强调：“我也不会倚老卖老，倚老卖老只会被淘汰。”

朱轩洋因运动伤到十字韧带与半月板（半月软骨板）疗伤“消失”近一年，甚至被台湾演艺圈传出他“退休”，被问起人生中的逆局，他赞记者问题够酷，笑说：“现在就是我的逆局！”

《逆局》已可上线IQ.com观赏。