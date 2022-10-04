不愿“黑亚当”当客串 巨石强森苦候10年

让巨星苦等了10多年，巨石强森（Dwayne Johnson）首次拍DC巨作《黑亚当》。

动作大片《黑亚当》即将在这个月与大家见面。据悉，《黑亚当》其实是《沙赞！2》（Shazam! 2）电影的衍生作品，“黑亚当”原本将在《沙2》亮相客串，但被巨石强森拒绝了，他认为“昙花一现”的亮相方式，对这个角色来说是种伤害。

巨石强森甚至致电给电影高层表达看法，对于“黑亚当”成为别人故事一部分的想法感到不舒服，并坚持“黑亚当”需要制作个人电影来讲述人物起源故事。

“我会把我的心、我的灵魂、我的骨肉，全放进黑亚当这个角色里。” 苦等10多年参演这部巨作的巨石强森在一次专访中这么表示。

即使在筹备这部电影中经历了各种波折，甚至整个团队包括导演、监制等都换过一轮了，但唯独他还死守在那里。

《黑亚当》故事讲述黑亚当（巨石强森主演）被赋予远古众神之力，以及在囚禁近5000年后，终于获得解放，并在现代世界中展现他独特的正义形式。

拒穿“肌肉服”狂操肌

巨石强森为了能在不需要穿肌肉服的情况下，依然能达到视觉上对于英雄的肌肉要求，他更开始了更加疯狂的健身计划。他表示“黑亚当”这位反英雄角色，是他目前演过最艰难的角色，“但这一切，十分值得！”

《黑》片长125分钟，本地粉丝可以提早在本月12日预购《黑亚当》戏票。