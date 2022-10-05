张智霖袁咏仪补办婚礼口碑大逆转 网：胜之不武

（长沙讯）张智霖与袁咏仪这对香港夫妻档，近年在中国大陆参加了不少综艺节目，两人的爱情更成为娱乐圈佳话，是大家认可的“模范夫妻”。去年张智霖参加竞技真人秀《披荆斩棘的哥哥》后人气更上一层楼，今年继续加盟，受欢迎程度丝毫不减。在最新一集中，他携袁咏仪以舞台表演形式补办婚礼，感动众人顺利赢下比赛。不过原本的好评很快转成争议。

当日的比赛是张智霖率领张云龙、范世锜、Mike Angelo对阵任贤齐率领的吴卓羲、郝云、张峻宁、刘恺威。前者舞台是婚礼，唱歌的部分并不多；后者不只有演唱，还有乐器、戏曲等融入，层次丰富，但最后却输了。任贤齐队解散之余，郝云、张峻宁也遭淘汰，很多观众冷静下来之后，都认为张智霖队“胜之不武”，且无论对他的队友抑或其他队都不公平，甚至开始质疑这个“婚礼”是否纯粹。

网民指这几年张智霖与袁咏仪合体参加过另外两个恋爱真人秀，包括2015年、2016年连续参加两季浙江卫视的《一路上有你》，以及2019年湖南卫视的《妻子的浪漫旅行2》。在前者收官时，张智霖也是以同样的缘由在大庭广众之下向袁咏仪求婚，之后就补拍了婚纱照，当时也感动众人。由于那是恋爱节目，这样做自然加分，但这次在竞技舞台再度消费同一件事，也难怪惹来负评，连苏有朋都忍不住在微博含沙射影。

张智霖曾在恋爱真人秀《一路上有你》向袁咏仪求婚。（取自微博）

除此之外，有网民还特别制作一则视频，将张智霖的竞技歌曲《无与伦比的美丽》改为了《无与伦比的作弊》，揭露他前言不对后语，且以投机取巧的方式获胜。更有网民指出张智霖代言的加密货币平台JPEX，曾在3月被报道与Visa合作失实，7月又被证监会列为“无牌公司及可疑网站名单”等，但他在8月竟宣布成为代言人。

不少原本喜欢张智霖的观众似乎开始改观，纷纷议论道：“现在看他的笑真的很假，一丝丝心虚”“比赛诚可贵，爱情价更高！希望张智霖退赛给老婆好好办场婚礼！5分钟的婚礼算个啥”“上一个综艺结婚一次”“为了胜利不择手段的话很容易被吐槽”“不是一直没有时间办婚礼，要补的话早就补了”“掩盖了其他哥哥的表现和努力”等，口碑大逆转。

节目第三轮舞台公演结束后，从公布的喜爱值排名上看，张智霖成为最大的赢家，他的部落总成绩第一，个人喜爱度也是第一，并且两次公演人气都是第一。后续的争议会如何影响他，目前仍无法预料。