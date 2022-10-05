《非常律师禹英禑》朴恩斌“双11”狮城会粉丝

“禹英禑”要来了！

以高人气韩剧《非常律师禹英禑》（Extraordinary Attorney Woo）中“禹英禑”一角人气暴涨的韩国女星朴恩斌（Park Eun-bin）将在11月11日晚上8时在首都剧院（Capitol Theatre）举办“Eun-bin Note: Binkan”新加坡粉丝见面会。

届时，粉丝除了能够近距离看到偶像、欣赏到她现场的演唱，还有有机会与她互动。声线细腻甜美的她曾为《非常律师禹英禑》《求婚大作战》等剧演唱过原声带，见面会上她将演唱什么的歌曲令粉丝们期待不已。

今年30岁，戏龄却有26年的“老戏骨”朴恩斌自小演出过许多脍炙人口的作品，近年来的《青春时代》《Stove League》《你喜欢布拉姆斯吗》《恋慕》等剧集都收获人气与口碑。她今年更凭借《非常律师禹英禑》中惟妙惟肖的演技，迎来事业的巅峰。

朴恩斌造型多变。（互联网）

朴恩斌刚在9月初在首尔举行出道以来的首场粉丝见面会。她将在10月底开始展开她的首轮亚洲巡回粉丝见面会，除了狮城，她也将赴菲律宾马尼拉、泰国曼谷及日本东京与海外粉丝碰面。

在不同剧集中有着截然不同形象的朴恩斌，在本地的粉丝见面会上会以哪种面貌登场？新加坡的粉丝能够期待她带来什么样的惊喜？粉丝见面会门票将在10月12日中午12时，在网上（https://allaccess-asia.com）发售。票价分188元、168元和128元（不含手续费）。

幸运粉丝有机会获得朴恩斌的亲笔签名海报、自拍照、周边纪念品等，购票者同时是线上串流平台Viu升级会员（Viu Premium）的话，也可以获得朴恩斌的小卡（Photocard）。详细的购票福利可至主办单位Viu的社媒查询。

朴恩斌“Eun-bin Note: Binkan”新加坡粉丝见面会

日期：11月11日（星期五）

时间：晚上8时

地点：首都剧院（Capitol Theatre）

票价：188元、168元及128元（未含手续费）

购票链接：https://allaccess-asia.com