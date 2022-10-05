66岁高向鹏昏迷一年辞世 陈明佩：他生前爱来新加坡

金曲奖台语歌手高向鹏一年前过马路跌倒后陷入昏迷送医，稍早被证实死讯，享寿66岁，圈内好友及粉丝都备感不舍。本地资深演唱会策划人陈明佩对他满口好评，对他的不幸只觉得“不可思议”。

台媒之前报道，高向鹏一年前送医治疗时，虽然陷入昏迷状态，但求生意志坚强，传出昏迷指数从4进步到5。不过其密友透露，他虽在医生建议下气切，四肢会动，但后续状况没有好转。

稍早“巴沥史”演艺经纪公司执行长林祖儿，在面簿证实高向鹏过世噩耗。她除了分享两人合作的活动纪录之外，也难过留言：“祝福你在天堂上继续大红大紫，更谢谢高大牌同场活动工作时，带给大家的欢乐，人生的课题毕业了。”

陈明佩接受zaobao.sg访问时说：“我邀请过高向鹏来新加坡演出，好像有七八次了。他很爱新加坡，看我一个台湾人在新加坡打拼不容易，不跟我计较酬金，别的歌星要美元，他跟我要新台币。他说：‘我就当你给我车马费让我来新加坡玩。’”据她所知，每次高向鹏来新演唱，总会带动他的唱片销售。

高向鹏（右二）来新演唱时，和蔡小虎（左二）等艺人合影。（陈明佩提供）

陈明佩说，高向鹏有“高大牌”的外号，不是说他爱耍大牌，而是他“够格当大牌”。“很多歌手爱争唱压轴，高向鹏不会。我有一次请他唱开场，他说：‘你摆我在哪里都无所谓，我不让你难做。出席活动他也很守时，还会帮我催其他歌手。他下了台爱喝酒，喝了酒笑眯眯的，人更可爱，但上台前不会沾酒误事。’”

台媒报道他66岁、67岁的都有，陈明佩说：“今年12月6日将满67岁，可惜过不了。”深表遗憾。

高向鹏去年10月13日曾在面簿发文：“在疫情舒缓降为一级后，昨天中午第一炮庙会竟然自已唱的歌也不能随便唱，那会怎样咧，说是版权问题……”对于无法站在舞台上演出给歌迷看，感到些许遗憾，未料几天后就在路上昏倒，如今更被证实死讯，也成为他生前最后一篇贴文。

高向鹏出道36年，和台语歌手傅振辉合唱的《你是我的兄弟》，红遍大街小巷，更是许多台湾厂商尾牙指定曲。他也以《福气啦》与方怡萍获得1997年金曲奖最佳演唱组奖肯定，当时的对手有南方二重唱和乱弹乐团。在全盛时期，他一年活动至少能接上百场，足以见得他在歌坛举足轻重的地位。