曾志伟一吻掀热议 网民翻旧料搜出他还吻过肥妈

69岁的曾志伟早前在马来西亚模特儿黎峇菈的生日派对上，向女方献吻引起外界哗然，不过他向传媒解释，指亲吻只是礼貌，并再三强调与黎峇菈本身不认识。事后有不少网民指他这次的吻只是“湿湿碎”（广东话指小儿科），远远追不上他早年与肥妈在电影《大丈夫》中的一场激吻场面。此外，网民也翻档案搜索他过去的“吻人”纪录，让多段视频再度翻红，引起网民热烈讨论。

肥妈在《大》里饰演曾志伟的初恋情人，两人几十年后重逢，肥妈已由昔日的大美女变成身形暴胀的有夫之妇，但依然无阻她对曾志伟的爱。两人在戏中成功逃离酒店后即在大堂激吻。当年曾志伟曾说拍这场戏时两人不断忍笑，NG了十多次才完成，更表明是他从影以来最难受的一次。肥妈也笑称自己吻到嘴都歪了。

曾志伟（左）和肥妈在电影《大丈夫》中激烈热吻。（视频截图）

此外，两人也需分别与年轻版肥妈和年轻版曾志伟激吻，因此扮演年轻版曾志伟的曾国祥（也是曾志伟现实中的儿子）也要与肥妈激吻，父子俩齐齐与肥妈上演火辣吻戏，引网民热议。

肥妈出席TVB电视选秀节目活动时说，曾志伟的举动很普通，是该网红故意放消息博宣传，“如果我是她我也做这则新闻，不然有谁认识我？”她还说，媒体应该写她才对，“我觉得志伟暗恋我，不然为什么找我演这个角色？”

她得意地说，曾志伟的老婆应该也没有同时吻过老公和成人后的儿子。

身为性情中人，曾志伟无论在公开场合还是私底下都毫不避讳，在主持TVB经典综艺节目《奖门人》系列时，更是非常投入地玩游戏、他曾与一群女星有不少亲密的肢体接触，更曾与叶璇、杨思琦等有亲吻嫌疑，为节目增加不少噱头。