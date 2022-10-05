《明日战记》破1202万 港史华语片票房第一

（香港讯）打败《寒战II》，《明日战记》票房冲破6625万港币（约1202万新元），成为香港史上华语片第一。

由古天乐监制兼主演的首部科幻片《明日战记》，日前公布最新票房纪录，已经冲破6625万港币，超越了年前《寒战II》创下的6624万港币（约1201万新元），一跃成为香港电影史上华语片票房第一位。

星期二（10月4日），古天乐与另一主要演员刘青云出席了《明日战记》特别放映，与举办包场放映团体的师生观众见面，罕有同场谢票及现场分享。

黄子华《饭戏》不奢望超越

对于《明日战记》超越《寒战II》成为香港电影史上票房第一，古天乐（古仔）受访时表示很开心也很感动：“这部电影花了很多时间拍摄，最开心是得到香港观众的支持。”古仔同时也觉得近年香港观众十分支持港产片，他说有观众的支持才可以拍更多的好电影。

“几天前见到子华（黄子华）在《饭戏攻心》感触落泪，说不敢奢望超越《明日战记》。其实疫情期间我们很需要正能量的，我们很需要笑容，疫情刚开始缓和，其实喜剧非常重要，可以带给大家欢笑以及一颗正面的心。”

古仔也说，自己也有留意到近几个月有好几部港产片，包括《饭戏攻心》、《阖家辣》、《缘路山旮旯》、《阿妈有咗第二个》，可见香港电影已经渐露曙光，最重要是所有观众的支持，令同业一同进步。

古天乐（左三）率众拿着“6625”及香槟与气球祝捷。（取自网络）

古天乐主演兼监制电影《明日战记》。（取自网络）

“最好的生日礼物”

《明日战记》将冲破7000万港币（约1270万新元），成为古天乐生日礼物。

古天乐将在10月21日庆祝52岁生日，星期二在谢票活动上，与古仔同时出席的刘青云向媒体指出，他有信心《明日战记》将冲破7000万港币票房，到时希望能够一并庆祝古仔生日，双喜临门。

被问及7000万港币票房捷报会否成为最好的生日礼物，古天乐笑指：“我想对我、对香港电影来说，也是最好的生日礼物。”

将开拍前传动画

《明日战记》缔造票房纪录，古天乐宣布将开拍前传动画及续集。

早前，古仔曾宣布《明日战记》将会开拍前传动画，星期二被媒体询问是否找刘青云参与，古仔笑指：“前传将会是一部动画。”

那动画前传与续集的预计推出时间，古天乐则说：“续集或许要好几年，但动画版应该比较快。”

对于《明日战记》大量未公开的删剪片段，古仔说，过几天将会公开其中一段，往后也会陆续公开。