娱乐吃瓜：引争议洒狗血！韩国恋爱综艺尺度无下限

只有你想不到的，没有他们做不到的！

随着Netflix的韩国恋爱实境节目《单身即地狱》（Single's Inferno）在全球爆红，节目组正如火如荼筹备第二季，其它韩综也犹如雨后春笋般，愈发大胆陆续推出更多的新题材。

无论是当着前任的面谈恋爱、公然外遇、追求“原始本能”、还是先“过一夜”再决定是否交往……总有一款能吸引你的眼球！

在前任面前谈恋爱 ──《换乘恋爱》

《换乘恋爱》目前正播出第二季。（互联网）

熟悉韩国恋综的观众称这个节目为“恋综天花板”。

《换乘恋爱》（EXchange）集合5对已经分手的情侣，让他们在同一屋檐下生活。在不公开前任、彼此装不认识的情况下，和其他嘉宾发展新恋情。换言之，素人嘉宾们要当着前任的面和新人谈恋爱。

和前任相见已经不易，更何况还要朝夕相处、甚至看着过去深爱的他（她）与其他人互动暧昧。在嫉妒、心酸、吃醋的同时对其他人心动、又抱歉的情绪下，观众也不知不觉与嘉宾们的情感产生连接。看着忘不掉前男友的女嘉宾观众们会心疼却也感慨她不“争气”、看到“相爱相杀”纠缠不清的前任会理解他们无法好好相处却也忘不掉彼此的痛苦……

《换乘恋爱》播出时，嘉宾们每每一个表情或一个举动都能成为网民们热议的话题。只能赞叹节目组的选角与环节铺陈，让观众在观察人性的同时，也满足了窥探与自我代入的欲望。

《换乘恋爱2》每逢星期四晚上10时30分在tvN（星和Ch824，新电信Ch518）播出。

公然外遇 ──《交换情侣》

第2季的《交换情侣》刚播完。（互联网）

如果当着前任的面不算狠，那当着现任的面与别人约会，可说是挑战道德底线的同时，戏剧张力更加拉满。

《交换情侣》（Change Days）找来4对濒临分手的情侣，让他们透过为期2周的济州岛旅游，来决定是要选择重修旧好，还是另寻新欢。节目并不是考验情侣们有多“忠诚”，而是给了他们一个光明正大的“出轨”机会，在与新人相处后反思：“这个人真的是我要的吗？”

正是这样冲突感满满的设定，导致有嘉宾在旅游的前几天就萌生要分手的想法。看着摇摆不定的天秤、情侣之间撕心裂肺的争吵、揪心的相处互动等，都令观众们对这个“恋爱修罗场”产生边看边骂的奇妙效应。节目在韩国的评价相当两极，有人觉得制作组的设定非常狗血，却也有观众认为情侣间的情感纠葛非常真实。

爱骂又爱看，《交》制作组已经成功让观众们将自己的情感经验投射在节目中了。

《交换情侣2》可在Netflix观看。

追求火辣的本能 ──《伊甸园：本能的后裔们》

《伊甸园：本能的后裔们》今年6月首播。（互联网）

看恋综要看什么？有些观众的回答是：帅哥美女！

《伊甸园：本能的后裔们》（Eden, Descendants of Instinct）抓住这点，找来一众身材养眼的俊男美女，同住在济州岛的房子里，寻找真爱。然而，节目组却规定他们只能互通姓名，年龄、职业等个人资料在节目中都不能透露。撇开客观条件，嘉宾们只能遵循自己的“本能”，依照外在及在节目中近1周的相处来观察自己的情感变化，并做出选择。

如何呈现最原始的状态？节目组在拍摄第一天，8位男女都还不认识对方的情况下，安排他们以泳装亮相。男女分组后所进行的躲避球游戏，更是将火辣程度直接调到最高点。搂腰、公主抱等各种以游戏之名的身体接触，让观众看傻眼，棚内主持人还问：“确定是可以播出的内容吗？”

特别的是，《伊》的嘉宾们是不能与同性别的嘉宾住在同个房间里的。8人进行游戏后，可以获得分配床位的权力。节目中就曾有过男女嘉宾们同床过夜的情况，甚至被拍到说了一些露骨的对话，刷新韩国恋综的尺度。

《伊》自首播后就屡屡成为网民热议的话题。只能说帅哥美女加上肢体接触的噱头，的确能激起观众“原始”的本能啊！

史上最初BL韩综 ──《男人们的恋爱》

《男人们的恋爱》是韩国首部BL恋综。（互联网）

正当外界猜测韩综还能怎么玩时，“首部BL韩综”（BL即boy's love，男同性恋意思 ）在民风相对保守的韩国横空出世。节目名称非常单刀直入，光是“史上最初”这点，就让它在开播前备受关注。

《男人们的恋爱》（His Man）制作组先是找来6位男性入住一栋民宿，之后再邀请另外2位男性加入，激起鲶鱼效应（中途增加新的强者，激发原有的弱者变强）。他们透过8天的同居时光，擦出爱的火花。8位男嘉宾也在节目上公开分享自己出柜的经验。

实际上，与一般的恋爱综艺比起来，《男》的设定并没有太大的新意。但光就勇于尝试新题材这点，已经是韩国综艺史上的大跃进。韩文中，“男人的恋爱”与“别人的恋爱”同音。或许，单是让观众能以平等的观念来看待同性恋情，已经是节目组最大的成功了。

以爱为名来撒谎 ──《粉红谎言》

《粉红谎言》主持阵容非常华丽。（互联网）

若有选择权，在爱情里你最想隐瞒什么？

《粉红谎言》（Pink Lie）节目宗旨为打破观众对爱情的偏见，因此允许嘉宾们“说谎”。有人可能是单亲妈妈、有人因职业而引起偏见……这些谎言有可能成为他们爱情路上的绊脚石。

打个比方，有位女嘉宾曾是色情片的演员。她过去曾为了成功而将拍片的尺度拉高，没想到却迎来一连串的恶梦，让她对爱情充满不信任，会担心害怕对方是否曾看过她以前所拍的作品。于是，她隐瞒过去曾做过的事，期待在节目中遇见新的恋情。

随着节目进行，嘉宾们可获得特权，知道心仪对象撒了什么谎，并决定是否继续发展这段感情。

尽管节目才刚播出2集，观众却已闻到满满的戏剧性情节了。

《粉红谎言》正在Disney+上连载，每逢星期三更新。

突破19禁？ ──《只是睡觉的关系》

《只是睡觉的关系》未开播立即引关注。（互联网）

这也能拍？

看到这里，韩国恋综突破尺度似乎不是什么新鲜事，但10月14日即将播出的《只是睡觉的关系》却再次打破观众的道德尺度。

节目预告提到，时下MZ世代（出生于1980至2000年代初的人）追求“先睡睡看，再决定是否交往”的恋爱观。因此，节目聚焦在8名初次见面的男女们在夜晚的互动。嘉宾们两两配对，从下午6点一直相处到隔天早上6点，且必须睡在同一张床上。

近日释出的预告中，可以看到男女嘉宾亲密接触、睡在一起的画面，连对话都让观众听得想入非非。“火辣”的预告立即引起网民的热烈讨论，同时出现了两极化的评论。有观众对新鲜题材感到好奇，同时也有人觉得这尺度完全越线了。

真正的尺度唯有等到节目播出后才会知道，但能引起如此高的讨论度，或许制作组已经成功一半了。