和解了？Victoria Beckham巴黎时装秀获长子长媳惊喜站台

（巴黎讯）维多利亚贝克汉姆（Victoria Beckham）夫妇一家，和娶了美国知名富二代女星妮可拉佩尔茨（Nicola Peltz）的长子布鲁克林（Brooklyn），因婆媳矛盾而渐行渐远，已成为国际八卦。

正当婆媳关系紧张的传闻愈演愈烈之时，Victoria日前发了一张全家福照片，23岁的Brooklyn和27岁的Nicola竟然双双现身，出乎大家的意料之外。不仅如此，刚刚在接受采访时指婆婆在社媒上屏蔽自己的Nicola，也转发了这张照片，并且说了一句“恭喜Victoria的精彩呈现”。对已经快半年没有互动的婆媳俩，这是一种明显的和解信号吧。

48岁的Victoria最近第一次把自己创立了十多年的时尚品牌送到巴黎时装周上。先后登过纽约时装周、伦敦时装周的她，又出现在了巴黎时装周上，可见“时尚野心”不小。

在这个大日子，她率领全家大小到场助阵，自然也邀请了正在巴黎的长子长媳，去观看自己的时装秀。原本外界以为根据种种迹象，推论双方早已闹翻切割，不料就在时装秀开始之前，这家人在众目睽睽之下上演了“合家欢”的一幕。现年47岁的一家之主贝克汉姆（David Beckham）获得了来自儿媳妇的主动拥抱，而向来宠爱妹妹的Brooklyn，则是紧紧抱住了老幺Harper Seven，一家人尽是温馨，仿佛大家早已摒弃前嫌。

Beckham给儿子发出警告

一家人的短暂团圆，受关注程度似乎超过了时装秀。英国报纸更是将他们的“巴黎团圆记”，放在了头版位置，虽然也有读者质疑：“至于那么隆重吗？”

最后巴黎时装周的首秀结束，Victoria激动地流泪致谢，可能是为事业，也可能是家庭。

其实，在时装秀前几天，英国八卦媒体才报道Beckham对长子发出了警告，希望他能够管制一下他和太太的行为，事缘Nicola接受采访时提及婚礼上没有穿家婆设计的婚纱等内情，引起外界对婆媳不和的猜测。据说Beckham不想看到家丑越演越烈，严重警告：“这场闹剧我们不愿意配合你演。”或许是他的警告奏效了，长子长媳这回乖乖到巴黎给Victoria站台了。

Gigi和DiCaprio形影不离

另外，Victoria的品牌在秀场上向来极少邀请大牌模特，似乎很想外界把注意力放在衣服上，但这回Victoria却改变风格，邀请了名模姐妹吉吉哈迪德（Gigi Hadid）与贝拉哈迪德（Bella Hadid）来走秀，让秀场更吸睛。

众所周知，Gigi目前正跟里奥纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）拍拖，所以两人都到了巴黎。后者先前被报道只约会25岁以下的女生，但Gigi已经27岁，打破了年龄魔咒，也让这段恋情更受关注。