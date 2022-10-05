黄晓明离婚后为表弟主婚 嘱尽孝惹议“难怪失去老婆”

黄晓明和杨颖离婚后未见再合体，日前后者被发现在国庆放假期间独自带儿子“小海绵”出街玩夹公仔，获赞是好妈妈；前者则在国庆期间回到老家青岛，以主婚人身份出席表弟张灵燊的婚礼。

黄晓明在微博晒出照片，一身西装笔挺出席婚礼，精神状态不俗。他在台上致辞，笑言前一天天晚上才临时被要求当主婚人。他说，作为大哥，每个堂表弟的婚礼他都出席。最后他嘱咐新郎新娘婚后最重要的是孝顺长辈，除了自己的父母，也要孝敬对方的父母。

有网民质疑他离过婚还当主婚人，难道不怕不吉利。但其他网民很快反驳说每个地区风俗不一，更有人认为“离过婚当主婚人不吉利”是封建迷信。

也有人认为黄晓明应教表弟学会疼老婆，“怎么只谈孝顺啊，不应该先是宠爱老婆吗？怪不得失去ab（指Angelababy，杨颖的英文名）了！”

黄晓明在台上也说：“我舅舅是我姥姥唯一的儿子，所以我弟弟就是我姥姥唯一的孙子。”还透露给表弟包了16万新元大红包。有网民说，这个数目在一些地方可以买一套不错的房产了。

黄晓明（上图中，下图右二）和几个家族兄弟被表弟晒出今昔对比图。（取自微博）

八卦网民问出杨颖和前夫家关系

网民看了照片，指张灵燊身材比黄晓明还高大，表弟媳的颜值也不逊于艺人。

张灵燊上载家族六兄弟（老五缺席）小时候及现在的对比合影，网民又说，黄晓明果然是从小帅到大。

张灵燊过后发布视频，感谢黄晓明为他的婚礼增光添彩。有网民不怕事多留言问：“你大嫂到了没？”

外界的理解是黄晓明未再婚，“大嫂”自然就是指杨颖。没想到张灵燊没有“逃避问题”，直接回答：“给我发微信祝福了。”其他满意的网民笑言：“真是一个敢问，一个敢答呀！”但这番问答，也让外界看清杨颖离婚后，和前夫以及其家人的关系还是不错的。

黄晓明离婚后，跟女网红叶珂传出绯闻。之前叶珂生日，网民怀疑黄晓明为她筹备了一个盛大的生日派对，但目前看来，这段关系似乎还未获得黄家人的认证。