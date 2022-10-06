来新戴口罩被认出 《黑帮少爷》主角惊讶自己红了

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来新加坡旅游时戴着口罩仍被认出，泰国演员Mile惊讶：自己真的红了？

以黑帮为题材的泰国剧《黑帮少爷爱上我》（KinnPorsche The Series）被封“2022最强BL泰剧”（BL即boy's love，男男恋的意思），剧情讲述黑帮家族的二少爷Kinn与身边保镖Porsche之间的爱情故事。这部剧今年4月上线后，播出期间讨论度超高，剧集播毕之后，人气滚烫的几位主演立即展开世界巡演，7月在曼谷首演，两场演出吸引超过两万名粉丝朝圣。

这个星期六（10月8日），两名主角与剧中其他14名演员，包括黑帮家族其他成员和多名保镖，将在本地星宇表演艺术中心与粉丝见面。两名主角——饰演Kinn的Mile（30岁，全名Phakphum Romsaithong，译名帕克普泓·隆牧塞侗）和饰演Porsche的Apo（28岁，全名Nattawin Wattanagitiphat，译名纳塔温·崴唐缇派特），来新前接受《联合早报》视讯访问，分享爆红后的心情。

Mile说：“我8月来过新加坡，只逗留一天，主要是逛街买东西，没想到戴着口罩竟然还被认出，当下的感觉是：我好像比以前受欢迎。还有回家乡时得到了很多关注，乡民频频找我合照。社媒上也有很多粉丝给我留言，真的很难一一回复，但我会贴文跟大家分享我的心情和想法，也会贴文跟粉丝说晚安，把欢乐传送给他们，因为我从粉丝那里得到很多快乐。”

Apo本来没有社媒账号，剧集播出后，他在公司的要求下开了Twitter账号，才发现自己红了。他说：“我开了账号之后有很多粉丝追踪，也看到自己经常被热搜，才惊觉自己红了。”

Apo以前多演肥皂剧 Mile拒绝多部BL剧邀约

谈到当初为何接下这部剧，Apo说：“我本来要在美国纽约生活，可是住了半年后暴发冠病疫情，就决定回泰国。回国后听说这部剧要开拍，而我以前演的大多是肥皂剧，想挑战不同的演出方式，看了剧本后发现跟肥皂剧不一样，演出方式比较生活化，不像肥皂剧那么夸张，就决定挑战。“

Mile说：“我接到演出邀约时28岁，想到自己快步入30岁了，觉得应该敞开心扉去接受新的挑战。其实我之前收到五六部BL剧的邀约，都拒绝了，这一部是黑帮题材，我觉得很有潜质，就决定给自己这个机会。我们不只是等别人给我们机会，也要自己给自己机会。”

两主角认识10年首次合作

两人是首次合作，也是第一次演BL剧，如何培养默契？Apo透露：”其实我们10年前就认识，念同一所大学但不同系，也一起当过模特儿。后来隔了一段日子，我在健身房见到Mile，一眼就认出他，上前打招呼‘Hey brother’，然后我们一起回忆以前的日子，就这样消除了隔阂。剧集开拍前，我们也一起上表演课，渐渐有了默契。”

到底这部剧有何魅力，在各地引起追看热潮？Apo认为剧情呼应了现实生活，“我们生活中遇到各式各样的人，剧里也有很多不同的人，而我们强调人人平等，不会因为一个人的性别和性向，给他贴上标签。”

这部剧可说让两名主角收获满满。Apo说：“演出这部剧是我做过最好的一次选择，交了很多朋友，Porsche这个角色也让我对自己有了更多的认识，还有得到来自各地很多粉丝的爱和关怀，这感觉真的很棒。”

Mile也说：“这部剧带给我太多美好的回忆，如果我没有给自己这个演出机会，就不会有现在这个和粉丝见面的机会。”