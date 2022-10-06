若能回到过去 胡一天会好好读书不早恋

28岁中国人气小生胡一天凭2017年青春爱情剧《致我们单纯的小美好》走红，“国民校草”形象深入人心，今年他开启霸屏模式，目前已有《你好，神枪手》《凭栏一片风云起》《民国大侦探》《超时空罗曼史》四部担任男主角的剧集相继推出。

胡一天在9月初首播的穿越题材剧《超时空罗曼史》（简称《超时空》）搭档新晋小花陈钰琪，剧中分饰两角，一个是1930年代电影影星，一个是现代的新人演员。他接受《联合早报》访问时说，诠释两个角色不太会混淆，因为两个人物的状态很不一样，“向秦羽是个大明星，所以他身上带着那个骄傲；池宇是一个新人演员，遇到导演和别的演员比较唯唯诺诺，其实（两个角色的）状态还是比较好区分的。”

胡一天在《超时空》饰演民国1930年代的武打影星向秦羽，他在拍戏现场中枪之后销声匿迹，意外穿越到2018年，并且邂逅由陈钰琪饰演的菜鸟编剧金阿银，性格迥异的两人展开一段逗趣而甜蜜的恋情，向秦羽也逐步探查出当年片场事件的真相；向秦羽穿越到现代的同时，和他长得一模一样的新人演员池宇因空降《向秦羽传奇》男主角而被神秘人袭击，落水后失踪。《超时空》可谓聚齐了甜宠、搞笑和悬疑等多元素。

自比“钢弹男”不浪漫

根据人物设定，向秦羽是中国武打电影的一代先驱，人称羽哥，自幼是孤儿，性格孤高又龟毛，跟角色比起来，胡一天指自己没有向秦羽那么“精致”，也没有他那么高的成就，但直言：“这两个都是我想要的。”至于觉得自己像向秦羽的“钢铁直男”或是比较懂浪漫，他说：“我是比较钢铁的钢弹男生。”

以前的电影明星一举手一投足想必跟现代人有所不同，胡一天说，老一辈的明星可查找的资料比较少，不过在演绎向秦羽时下了不少功夫，“比如向秦羽说话的时候，可能一般的现代男生说话的时候会插兜（把手放在裤子口袋），但是向秦羽的话，我可能以这种背着手的形式，看起来会老干部一点。”

另外，他在饰演向秦羽时，台词方面也会去掉一些生活化的感觉，“说得太生活化，就完全像一个现代人。或许民国时期大家讲白话为主，但也会让大家有一点偏文言文的感觉，这样就能够体现他是从以前穿越过来的。”

过往甜宠和悬疑较少做结合，胡一天指出，在《超时空》中，甜宠约占70％，其他元素占30％，但他似乎不担心观众不买单，反而说：“我担心的是观众会错过把这两种元素结合得这么好的一个作品。”

称陈钰琪可爱成稳

胡一天（前者）饰演的民国武打影星意外穿越到2018年，邂逅由陈钰琪饰演的菜鸟编剧金阿银，两人有不少高甜场面。（爱奇艺国际站提供）

如果能穿越，胡一天希望能穿越未来，看看未来的世界是什么样子；若能回到过去，他则会告诉当时的自己要好好读书，不要早恋，也不要在恋爱中犯错。

胡一天谈及陈钰琪的印象时说，之前看过她的一些作品，觉得她可能是一个性格活泼、古灵精怪的小女生，见到她本人后觉得她很可爱，也比自己想象中更成稳，“但也可能是之前某个角色带给我的预期不一样。我偷偷了解到她还会拳击，挺意外的。”

剧中两人有不少高甜场面，不过让胡一天印象特别深刻的，并非两人公然撒糖的戏份。他说，戏里因一些童年的经历，长大后怕黑，于是陈钰琪为他做了一盏小橘灯，而他总会在一个人的晚上看着这盏小灯，认为女方的贴心和小巧思“还挺甜的”。

让他印象深刻的包括戏里跟母亲的戏，胡一天指出，向秦羽跟母亲的关系不是特别好，可是穿越现代的经历让他重新看待亲情，他之后再穿越回到民国时期时跟妈妈的关系有了改善，还跟妈妈说“你跟我走吧，以后我保护你。”

今年播出的四部剧集都让胡一天感到挺满意的，他说，其中有三部是去年拍摄的，没想到能这么快顺利推出。他现阶段想尝试一些未挑战过的角色，“比如完全跟我之前角色性格相反的类型，或者是比较接地气，比较生活的一些剧本。”

本地观众可通过爱奇艺国际站应用或iq.com观赏《超时空罗曼史》。