东出昌大隐居山林 靠狩猎吃野菜昆虫维生

（综合讯）日本男星东出昌大因出轨丑闻与渡边杏协议离婚后，渡边杏带了三个孩子移居法国。

东出昌大因私带女友到拍摄地下榻酒店开房，触犯业界大忌，今年2月遭经纪公司开除，事业跌到谷底的他隐居山林，近日更主动接受媒体专访公开现况。

他接受《周刊女性》《周刊文春》等多家周刊采访，其中一个原因是不想被过度臆测报道。他说自己在老板的厚意下，以0元房租入住山林小屋，山间没有手机讯号，没有煤气，没有自来水，喝的是河水，取得狩猎许可后，在山中可以打猎鹿和猪，受访时还煮鹿肉咖喱给采访媒体吃。

过去外表白净斯文的东出昌大，如今满脸胡须。他凌晨3、4点起床，晚上8点就寝，靠柴火煮饭，自己种野菜，米是别人给的，打猎吃鹿肉，还曾火烤蛇或煮蛇汤，吃昆虫等。随着冬天即将到来，他为了御寒已在准备柴火，厕所也是简易厕所，届时冬天为了取水洗澡，往返还要花上5小时，日媒形容，他宛如过着100年前山人的生活。

东出昌大现在身边没有经纪人，全凭自己打理演艺工作，过去演出的电视剧《刑警与检察官》将拍续集，电视台并没有找他回归，参与演出的电影今年底可望上映，由于电视台向来重视赞助商态度，形象全毁的他短期内难以重返小屏幕。

东出昌大公开自己的山林生活，之前曾提及要给前妻孩子每月3万日元（约300新元）的赡养费，现在则没有下文。虽然部分网民、圈内好友惊奇称赞日子过得帅气，另一派网民则批评“要过这样的生活是本人的自由，什么责任都不负，看起来住山里很自由，其实只是单纯地逃避现实。”