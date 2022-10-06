另类铁三角玩黑色幽默

剧照由迪士尼提供

阿姆斯特丹 Amsterdam（NC16）

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

剧情

两个男军人、一个女护士因战争邂逅，成为为彼此两肋插刀的挚友。在1930年代，伯特（Christian Bale，克理斯琴贝尔饰）、哈罗（John David Washington，约翰大卫华盛顿饰）和瓦莱丽（Margot Robbie，玛格罗比饰）在阿姆斯特丹度过一段自由自在的美好时光。伯特因放不下在美国的爱人，决定回美。与哈罗相爱的瓦莱丽突然人间蒸发。三人重逢后，竟卷入惊天动地的阴谋。

影评

《阿姆斯特丹》有两看点：一、卡司超级强，除了主角克理斯琴贝尔、玛格罗比、约翰大卫华盛顿，还有影帝Robert De Niro（罗拔迪尼路）、Rami Malek（雷米马利克）、Anya Taylor-Joy（安雅泰勒乔伊）、Chris Rock（克里斯洛克）、Taylor Swift（泰勒丝）等大咖；二、人物塑造或情节铺排都散发另类感，正是这份另类令这部电影更有看头。

主角华盛顿（左起）、玛格，以及“绿叶”马利克、安雅的表演都是看点。

自2015年的《翻转幸福》（Joy）后，美国导演David O. Russell（大卫拉塞尔）相隔七年再有长片新作。故事也由他编写，灵感来自1933年的“华尔街商人政变”（Business Plot），当时一群商业大亨企图推翻罗斯福政府并建立法西斯政权，但计划失败。

电影故事从一具死因不明的尸体与一起谋杀案展开，贝尔和华盛顿的角色被诬赖为杀人凶手，为洗刷罪名展开行动。开场的悬疑氛围引人入胜，之后开始倒叙，描绘两男当初不打不相识，以及玛格罗比的出现。三人组成“铁三角”的过程不乏黑色幽默。

“痛”贯穿全片

玛格的角色“瓦莱丽”相当有魅力。她是那个时代的怪咖，她不是普通的护士，会将伤兵伤口里找到的弹头、碎铁等收集起来，并作成艺术品。我喜欢这个将伤痛化作艺术美的概念。

我认为“痛”是贯穿全片的关键字。贝尔饰演的“伯特”在战场上失去一只眼睛并伤痕累累，战争结束后，全身疼痛不曾退去，他以身试药，研究止痛药，协助其他老兵减轻疼痛；故事的最后，伯特因为“痛”而清醒了，看清身边人，挣脱枷锁自由了。这段故事有向老兵致敬的意味，看着身心灵残缺的老兵们，不禁反思战争的意义。

影帝罗拔迪尼路算是客串演出，“将军”角色举足轻重，可惜戏份不多，发挥空间有限。雷米马利克和安雅泰勒乔伊扮演一对神秘夫妻，他们的表演走浮夸路线。“友情”是这部片的重要主题，贝尔和华盛顿的bromance（兄弟情）互动讨喜。贝尔将角色诠释得入魂，让我忘记他曾经是“蝙蝠侠”。

故事的叙事顺序跳跃，一时讲过去，一时讲当下，突然又跳出新角色，稍不留神会看不明白或觉得故事拖沓。结尾的惊喜不大，全片胜在完整度高。

（英语对白，附中文字幕）