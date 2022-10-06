福山雅治、克卢尼 新片再耍帅

剧照由片商提供

神探伽俐略：沉默的游行 Silent Parade（PG）

娱乐性★★★☆／艺术性★

《神探伽俐略》福山雅治（左）协助警方破案。

故事：失踪多年的少女，被发现陈尸在烧毁破屋中，莲沼是嫌疑犯。曾是另一起凶案嫌疑的他故技重施，保持缄默，狡猾逃过法律制裁，被释放后更嚣张地向死者家属挑衅。刑警内海薰（柴崎幸饰）与草薙俊平（北村一辉饰）因调查案情陷入胶着，不得不向天才物理学家汤川教授（福山雅治饰）求助。

短评：《神》系列的初代老班底，暌违多年再度同框，让粉丝有“回忆杀”的感动。不少人好奇片中的福山雅治还帅吗？还用说，当然帅。他片中要破解隐藏在“沉默”中的“真相”，得贯彻自己角色的名言“假设必须透过验证，才能成为真相”，所以《神》让人看到别开生面的验证，没有尖锐武器也能杀人。影片充满悬疑，不到最后一分钟，凶手不会水落石出。

（日语对白附中文字幕）

幸福入场券 Ticket To Paradise（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★

故事：大卫（George Clooney，乔治克卢尼饰）与前妻乔治亚（Julia Roberts，茱莉亚罗拔丝饰）得知女儿在峇厘岛旅行时，爱上一名当地帅哥并要闪婚，两人火速前往当地，希望阻止女儿犯下他们25年前犯过的同样错误，过程笑料百出。

短评：两大好莱坞熟男、女片中原本就互看彼此不爽，频频拌嘴，加上克卢尼与茱莉亚发挥搞笑才华，点中观众的笑穴。爱情喜剧片《幸》一窥父爱、母爱、冲动的爱，以及离婚夫妇是否有机会复合的甜美惊喜。背景虽设在峇厘岛，不过在澳大利亚昆士兰实景拍摄，景色宜人。

（英语对白附中文字幕）

维斯珀 Vesper（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★★

《维斯珀》的拉斐尔拉独自在荒郊寻找食物。

故事：13岁的维斯珀（Raffiella Chapman，拉斐尔拉查普曼饰）与瘫痪的父亲相依为命，独自在外寻找食物和安全水源。因家里遭到盗贼洗劫，维持父亲生存的电力能源也没有了，她唯有用自己的鲜血跟叔叔换取可以救父亲的能源。她遇到了一个从城堡逃出的神秘女郎，被迫卷入一场危险的冒险。

短评：由立陶宛与法国等联制的科幻片，有关转基因生物带来生态链毁灭的世界，题材没多大惊喜，视觉特效让人惊艳。维斯珀在残酷的世界保有“天真”，让人意外。女星拉菲尔拉拿捏得颇到位。

（英语对白附中文字幕）

恶魔入侵 Don't Look At The Demon （M18）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：一群美国超自然现象调查人员，包括有灵异体质的朱丽叶（Fiona Dourif，菲奥娜道里夫饰）前往彭亨州福隆港调查一栋老房子里的诡异现象，竟发现复杂的骇人秘密，这一切与一个被禁止的古代仪式有关。

短评：《恶》是第一部在美国影院上映的马来西亚电影，也将于全球20多个国家包括本地公映。影片根据真实事件改编，由李家鋐执导，窥探神秘的亚洲传统民俗，恐怖镜头处理得不手软，是近年来比较出色的恐怖片。片中多个角色被魔鬼附身，曾演出《鬼娃魔咒》（Curse Of Chucky）的好莱坞影星菲奥娜拿捏得当，让人看了毛骨悚然。

（英、马来语对白附中文字幕）

深宵闪避球 Life Must Go On（PG）

娱乐性★★☆／艺术性★

故事：社工杨琦（周家怡饰）多年来主理“深宵体育馆”计划，鼓励不愿归家的少年到体育馆运动。当体育馆的用途生变时，杨琦情急之下，慌称正在训练一批少女闪避球，并夸下海口，以她们能胜出全港闪避球锦标赛作条件，要求保留体育馆。她邀请师兄志聪（郑伊健饰）担当闪避球队教练，经历三个月的相处和努力，志聪和这八名只懂得逃避的少女，从闪避球领悟出了人生的真谛。

短评：应智赟所导，故事励志，不过题材老套，郑伊健有些造型不修边幅，颇有特色。

Rasuk（NC16）

期待指数★★☆

故事：一名教师遭遇悲惨事件后，被迫返回工作岗位。在同一天，一群学生到附近的瀑布野餐，一名学生偶然发现神秘的瓶子，并打开了它。回到宿舍后，一切都乱套，学生们被附身，大家为了生存，必须携手合作，也得做出牺牲。马来西亚导演李添兴所导的马来恐怖片。

（马来语对白附英文字幕）

上周票房

9月29日至10月2日票房排名

①阿凡达（Avatar Re-release）

②危笑（Smile）

③机密同盟2（ConfidentialAssignment 2：International）

④戏外追凶（See How They Run）

⑤别担心亲爱的（Don't Worry Darling）

⑥DC超级宠物军团（DC League of Super-Pets）

⑦独行月球（Moon Man）

⑧狼群（Wolf Pack）

⑨哥，你好（Give Me Five）

⑩未来犯罪（Crimes of the Future）