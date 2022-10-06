再传家丑！朴修弘出庭告亲哥骗光财产却遭父亲殴打送医

51岁的韩国男艺人朴修弘（Park Soo-hong）去年4月控诉哥哥骗光他约100多亿韩元（约1千多万新元）的财产，甚至瞒着他买了高额的死亡险，受益者也都是兄嫂一家，让他心死决定提告。他星期二（10月4日）与家人对簿公堂，竟被84岁的父亲当众殴打，他因呼吸困难而送医治疗。

据韩国媒体报道，朴修弘的律师向媒体透露，朴父当天一看到朴修弘就朝他的小腿后方狂踢，边骂“连打招呼都不会吗”、“我拿凶器刺你肚子弄死你”。朴修弘因精神面受到太大的打击，出现呼吸困难的状况而送医。所幸他的情况并不严重。

朴修弘被送院后，透过手机开扩音继续接受调查。在长达7个小时的侦讯里，朴父时而怒吼、时而谩骂，朴修弘之后表示未来不愿再与家人一起接受调查，这场侦讯依旧未有结果。

朴父事后碰见媒体时说：“有什么好好奇的？我现在也要对媒体爆料几句了！”他语气不满地说：“隔了1年半才见到父母，不是应该问候父母一下，所以我打了他的小腿前侧”、“过去帮他打扫家里、送了小菜到家里各种杂事都帮他做了，我又不是猪狗不如，他那样对待我是对的吗？”

朴父字字里行间充满着对小儿子朴修弘的不谅解：“他把都80好几的父母叫到这里来接受调查，就是应该说声对不起。”接着又控诉朴修弘向媒体爆料，把父母、哥哥当小偷。朴父否认家人间的财务纠纷：“他（朴修弘）赚的钱其实没有多少，才赚10年而已，他赚的钱买房又买车，那就是全部了。”

朴父替大儿子辩驳，又控诉小儿子：“他有什么好可怜的，背叛了我们一家逃跑，隔了1年半才见到连打个招呼都没有，这样做对吗？”双方各执一词，家丑再度闹到新闻版面上。

事发后，韩国娱乐记者李镇浩在个人YouTube频道上揭露事情的后续。他提到，朴修弘其实对于要与家人们对质感到非常负担。因自小朴父就经常对他动粗，因此他还多次向检方要求安全措施，甚至害怕到穿着防刺背心。

在被父亲爆粗口后，朴修弘因受到极大的冲击，当场瘫坐在地上哭喊，并质问哥哥“到底为什么要这样对我？我为了这个家付出多少？”哥哥仅无奈回答“喔！主啊！”而亲眼目睹父亲对朴修弘的暴行，哥哥与嫂嫂两人并没有制止，全程旁观。