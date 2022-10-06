釜山电影节走红地毯 洪慧芳激动至今

出席5000人开幕典礼，穿上女儿“爱心装”踩上釜山国际电影节红地毯，洪慧芳笑说：我的心情激动到现在!

釜山见到影帝梁朝伟，慧芳笑说：“他好有霸气！”

一年一度釜山国际电影节日前在海云台揭开序幕，众多巨星到场共襄盛举，由演员柳俊烈、全汝彬接下主持棒，这次也是继冠病暴发后，时隔3年再次开放，据悉现场观众多达5000人。

由陈哲艺监制、黄文鸿当联合制片人，何书铭掌镜，洪慧芳领衔主演的本地电影《花路阿朱妈》，于第27届釜山国际电影节参加“新潮流”项目竞赛，慧芳以一袭黑色礼服，在导演何书铭、韩星姜亨硕陪同下，风光亮相开幕礼红毯。

慧芳曾向《新明日报》透露，出征釜山的造型由爱女郑颖设计，星期三晚她身穿Style Lease提供的深色晚礼服，Roger Vivier提供的鞋子与配饰亮相，整体形象雍容典雅。她喜悦地说：“现场有不少新加坡电影朋友出席，见到我们时为我们开心鼓掌、欢呼，真的很感动！”

红毯照一曝光，《新明日报》面簿网友粉丝竞相为慧芳留下激励留言：你为新加坡人交上无比漂亮的成绩单、穿着高贵大方真迷人、为国争光...等。

郑各评：本地制作受肯定

陪同慧芳赴釜山的郑各评语气激动：“本地制作在海外受到肯定，也带给新加坡电影很多希望，我们必须努力、团结，也希望我国政府能大力支持我们，给我们机会。”

《花》导演何书铭透露，《花》片门票已全部售完，釜山电影节负责人见到慧芳亮相，兴奋上前握手，慧芳则笑言：“对方说，你就是那个‘阿朱妈’，我很喜欢你在电影的演出。”

影帝梁朝伟穿着白色西装亮相，压轴走釜山红毯，与伟仔同场现身釜山，慧芳笑说：“他（梁朝伟）很有霸气、气场强大，是能镇压整个场面的巨星！”

梁朝伟获颁亚洲电影人奖

60岁梁朝伟获颁亚洲电影人奖，今年釜山影展将放映他主演的《2046》《东成西就》《无间道》《暗花之杀人条件》《春光乍泄》《花样年华》等六部经典作品，他会出席映后座谈会，与影迷交流。

伟仔获奖时以英文致感谢词：“非常荣幸能得这个奖，谢谢釜山国际影展，也谢谢给我这个机会，能够与韩国的粉丝再次见面，希望今年的影展顺利成功。”

71国243部电影参赛

具惠善近期遭指复胖，她星期三晚以黑色短裙踏上釜山星光大道，身形看起来瘦了一些，百想影后全钟瑞身穿白色低胸长裙登场，影后韩志旼则以黑色贴身礼服小露事业线。

大咖男星宋康昊则与日本名导是枝裕和一起踏上星光大道。

今年的釜山影展共有71国共243部电影参赛，前后为期10天，将于10月14日落幕。

章子怡与陈可辛合作的肢解丈夫悬疑惊悚剧《酱园弄杀夫案》，也将在釜山电影节上正式公布，这部剧由1944年的上海真实事件改编，聚焦一个被指控谋杀并肢解了虐待她的丈夫的女人。