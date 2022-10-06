娱乐吃瓜：陈泂江怕林昭婷歌声吵 何盈莹最不想当邓伟德的邻居

陈泂江怕被林昭婷（Kiki）唱歌跳舞的声音打扰，不希望当她的邻居？何盈莹觉得和邓伟德做邻居会很自卑，吴劲威则担心与何盈莹为邻会被投诉？（想知道为什么，快点击看视频。）

将于2023年1月播出的新传媒新剧《黄金巨塔》讲述住在租赁组屋几户家庭的故事，媒体日前受邀到剧组搭建的组屋场景探班，与陈泂江、吴劲威及何盈莹等演员做访问。

陈泂江在剧中饰演为了钱拼命往上爬的刘光明，角色不愿对外人坦承自己破产，甚至不认家人。陈泂江受访时说：“人都要有上进心，但他却骗人家自己是有钱人，开别人的车，穿好看的衣服，让人看不出他真正的身份。我可以接受为了工作穿得体面，但他在女朋友面前假装不认识自己的阿嫲，如果发生在我身上我会很难过，阿嫲会更难过。”

他在戏中和弟弟刘光辉（吴劲威饰）喜欢上同一个女生，现实中如果遇到这样的情况，他们都觉得应该要公平竞争。陈泂江说：“我会觉得左右为难，希望弟弟好但也不能不顾自己的幸福。不过我不会就此放弃，因为那女生可能也喜欢我呢？最重要的是看女生喜欢谁。”

陈泂江（线条衬衫）在剧中饰演金银姬的孙子。（梁麒麟摄）

何盈莹被帅哥围绕

《黄金巨塔》是何盈莹和陈泂江第一次合作的戏剧，她说：“泂江是很照顾后辈的演员，跟他拍戏很舒服，而且不时都有好料吃，很开心。”

她在戏中被陈泂江和吴劲威等人追求，被帅哥围绕的感觉如何？她笑说：“我们私下感情要好，但是导演一喊action，就要含情脉脉看着对方，还蛮好玩的，我跟劲威还曾经笑场。”

剧名叫“黄金巨塔”，但何盈莹并不特别看重金钱，“开心和健康才是最重要的。以前我比较注重开心，但疫情过后发现健康真的很宝贵。”

何盈莹（左）与林昭婷饰演一对姐妹花。（梁麒麟摄）

吴劲威饰演前囚犯

吴劲威在新剧中饰演刚出狱的刘光辉，想改过自新却被旁人以有色眼光看待，让他备受困扰。

这次主要场景在搭建的租赁组屋拍摄，吴劲威说：“我有朋友是居住在租赁组屋的，居住环境比较复杂，他们在生活上也有各自的困难，这部戏希望把这些呈现给观众，让大家知道他们也很努力，只不过有些事情并不是他们所能控制的。”

这是吴劲威和陈泂江连续第三次合作，“我们很有默契合作很愉快，私下还会讨论演技。我跟盈莹则是继《给我一百万》后再次合作，我们拍戏空档会说笑话，一起看一些搞笑视频，很愉快。”

吴劲威（左）和陈泂江在戏里同时爱上何盈莹。（梁麒麟摄）

如果现实生活中天降横财，让他们拥有一桶黄金，陈泂江、吴劲威及何盈莹会怎么花？点击看视频，听听他们的“黄金计划”！