韩网疯传“天王出轨高尔夫球选手” Rain 曹政奭火速回应

韩网星期四（10月6日）疯传一则“天王出轨高尔夫球女选手”的八卦消息。但曝光消息的媒体却没有指名道姓，导致网民根据爆料线索将矛头指向Rain及曹政奭（Jo Jung-suk）。两人当天火速发声否认传言。

据韩媒报道，网络上流传着八卦杂志“WOMAN SENSE”的爆料，暗指男主角韩国的大明星，且有一位貌美如花的艺人妻子。男主角与年轻、身材性感的高尔夫球选手传出婚外情，两人在某次高尔夫球大会上结识，且高尔夫球选手与艺人妻子是好闺蜜。

随后，韩网又出现了一则标题为“闯进Rain和金泰希（Kim Tae-hee）之间的那个朴洁（音译）是谁”的文章，并附上一位女性高尔夫球员的照片，暗指Rain出轨。

网络上疯传“高尔夫球女选手”的照片。（互联网）

Rain所属的经纪公司Lane & Company星期四（6日）回应：“现在在网路上谣传的谣言毫无根据事实，完全不是事实！”公司补充道，“因为没有回应的必要，所以一直保持沉默”，但眼看谣言越传越盛，Rain也表示将对造谣者提告。

韩流天王Rain与金泰希结婚5年育有2女。（互联网）

不仅Rain，连《机智医生生活》的曹政奭也遭殃。他星期四（6日）透过经纪公司发声：“起初知道八卦消息时，因为是太不可理喻的猜测，所以才没有做出对应。”

公司强调，“曹政奭跟任何一位女性高尔夫选手都没有私交，连见过都没有，各种推测仿佛变成了真的事情，对此感到很无言。”他们也希望各界停止臆测，对于谣言将会采取法律行动。