甄珍原定9月底来新 8月底与儿子赴北京后失联

现年74岁、曾红遍亚洲的一代影星甄珍与儿子章立衡（原名刘子千）传出失踪消息！近日有自称甄珍的友人9月中在面簿贴出协寻公告，直指：“甄珍和章立衡自从8月21日起便与亲人朋友失去联系，最后出现地点为北京金茂威斯汀酒店，希望外界给予通报。”

据港媒报道，甄珍母子一个多月前赴北京处理私人事务，之后便音讯全无。9月初，她突然在朋友圈说：“因最近比较忙，无法回复电话与信息，忙完了会跟大家联系！谢谢。”朋友发觉短信藏了两个疑点：她平时总用繁体字，短信却是简体字，而且在用语上也有不同。好友们以各种管道联系都找不到他们，让人觉得格外反常。

甄珍在新加坡的好友欧伟毅接受《香港01》访问时说，原本和甄珍约好9月底在新加坡见面，酒店都已经订好，但却失联找不到人，“电话都打了上千通。”另一友人林先生则说，甄珍在8月21日有提到和儿子一起到北京处理私事，之后会再去上海处理新家状况，原本几天就会联系一次，却这么长时间都没有音讯，叫人担心。

欧伟毅再向甄珍秘书询问，得到“人没有事”的回应，虽然没能和甄珍联系上，但至少也知道了一些信息。其余部分甄珍秘书则说“私事不方便透露”便挂上电话。

香港东网尝试联系甄珍，惟本人仍未回复，不过其前助手代为回复并报平安，“据我知道的，他们平安无事，可能事忙，请给他们一点时间。谢谢您们关心。”向太陈岚也说，上个月曾接获甄珍的电话报平安说没事，之后就没有最新消息，她希望好友安好。

另一方面，6日有台媒致电章立衡，也没找到人，后来致电经理人，对方表示章立衡回港后有一阵子没联系，记者再追问甄珍的安危及身体状况时，对方疑似在拍片现场，匆忙挂掉电话。