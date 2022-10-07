《釜日电影奖》汤唯封后 李政宰夺导演奖

（釜山讯）韩国影坛年度盛事《第31届釜日电影奖》星期四（6日）举行，中国女星汤唯及韩星朴海日（Park Hae-il）主演的韩片《分手的决心》共扫走5个奖成为大赢家，朴海日勇夺最佳男主角，汤唯则打败康城影后全度妍（Jeon Do-yeon）及青龙影后千玗嬉（Chun Woo-hee）封后，更成为首位获此殊荣的中国女星。

《第27届釜山电影节》5日在釜山海云台开幕，电影节的其中一环《第31届釜日电影奖》6日下午在海云台的酒店举行，由女团少女时代成员秀英（SooYoung）与男星金南佶（Kim Nam-gil ）担任司仪。

《分》片是汤唯继2010年主演的韩片《晚秋》后，相隔逾10年演出的韩国电影，上映后获得广泛好评，导演朴赞郁（Park Chan-wook）凭该片在《第75届康城电影节》勇夺最佳导演，而汤唯上个月30日也在韩国《第27届春史电影节》获得最佳女主角。



由于身在中国未能亲身领奖，汤唯特别拍下短片分享得奖感受：“非常感谢《釜日电影奖》颁这个奖给我，其实真正要感谢的，是我们的导演朴赞郁，感谢他邀请我参加这部电影，也谢谢丁瑞庆（Chung Seo-kyung）写了那么棒的剧本，还有朴海日和台前幕后每一位工作人员。”

未能亲身领奖的汤唯透过影片致谢。（互联网）

《分手的决心》朴海日称帝

至于击败宋康昊（Song Kang-ho）、薛景求（Sol Kyung-gu）、赵震雄（Cho Jin-woong）及郑雨盛（Jung Woo-sung）勇夺影帝殊荣的朴海日，是首次在《釜日》夺得这个奖项，他特别感谢汤唯及高庚杓（Go Kyung-pyo）等演员及制作人员。《分》片同时获得最佳作品奖，身在美国的朴赞郁拍片发表得奖感言：“假如朴海日和汤唯没有得奖，我也会拒绝领这个作品奖。”该片还获得最佳摄影和音乐奖，成为全场大赢家。

朴海日勇夺影帝殊荣。（互联网）

最佳男女配角方面，男星任时完（Im Si-wan）与女星李秀敬（Lee Soo-kyung）分别凭《紧急迫降》及《奇迹：给总统的一封信》得奖，至于最佳男女新人奖则由《好人》的李孝济（Lee Hyo-je）及《十个月的未来》的崔成恩（Choi Sung-eun）获得。

身在海外的人气韩剧《鱿鱼游戏》男星李政宰（Lee Jung-jae），凭他首部执导电影《猎首密令》（Hunt）成为最佳新人导演，《韩山岛海战》的卞耀汉（Byun Yo-han）与女星IU则获得男、女子年度明星奖，而IU因为有其他行程而未能赴会，只透过影片答谢粉丝支持。