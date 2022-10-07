艾成离世第52天 王瞳重开社群：真的好想他

（综合讯）艾成8月17日猝逝，因大批网民涌入王瞳的社群责怪谩骂，她的经纪公司暂时关闭她的面簿，Instagram(IG)也停止更新。星期五（7日）是王瞳失去艾成的第52天，她重开面簿，并同步在面簿和IG贴出1249字长文述说这些日子的心境，透露没有人可以取代艾成，他们早已是一体，而她会延续艾成的梦想──唱歌，10月10日在福音餐会献唱，“我还没有准备好，但是我会勇敢。他要我拿起他最爱的麦克风SM58，代替他做荣耀的见证，因为我是他最爱的宝贝，我是蔡太太吴姗耘。”

王瞳坦言此刻连打“艾成”这两个字都在颤抖，眼泪不停落下，“真的好想他”。从8月17日那天起，她不知道自己怎么熬过来的，“第五天才有口渴的感受，第十一天有点食欲能吃点白面……我就是满脑子的你啊！满脑子的我们啊，满脑子的接下来怎么办啊……这五十几个夜不能寐的日子，靠着身心科医师开立的药物入眠”。

王瞳回想中秋节那天，她听着《但愿人长久》却是满满的心碎，“这世上没有人可以取代他在我心中的位子，相遇这十几年的时光，我们一起渡过许多的难关。他的地狱之旅，我陪着他，我的黑暗低谷，他陪着我。我们早已是一体，不论世人用任何的言词，都无法定义我们的爱情。”

而艾成说过，他人生曾经最爱的就是唱歌，一直到遇见王瞳并娶她为妻，就是他最想完成的梦想，王瞳说：“我们一起完成了……这也是我这辈子做的最正确的决定，而你歌唱的梦想，让我来延续下去。”

王瞳将在下周一的福音餐会暨《超乎想像，艾成了》纪念EP预购发表会上传唱艾成的创作，“每一首，都是他用生命呐喊出来的歌曲。而我、蔡太太吴姗耘，也愿意用此刻的生命来传递这个遗志，代替他诉说他未能说完的故事。继续打这美好的仗……将来再见面的时候，我才不会丢蔡先生的脸。”