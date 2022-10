热播站

这个韩国综艺节目真是勾起yi mo(阿姨)我的回忆杀呀!想起9年前看《爸爸!我们去哪儿》时,被几个萌娃圈粉,尤其是李钟赫的儿子李俊秀,呆萌模样真的太可爱了!

一转眼,孩子都已进入青春期,俊秀如今比爸爸还大个子,但微笑时眼睛眯起的样子,跟小时候一样可爱。尹侯的脸还是圆圆的,身材却变得又高又壮。

新综艺节目《现在跟我来》找来《爸爸去哪儿》的两对父子——李钟赫与李俊秀、尹敏洙与尹侯,以及《超人回来了》的两对父女——秋成勋与秋小爱、李同国与李在诗,一起出游。

不同于之前节目中是爸爸们带着年幼的子女出游,这次换孩子们拟定旅游计划,和爸爸一起到夏威夷创造美好的回忆。

出发之前,孩子们分享心情和对爸爸的印象。迷上健身的尹侯(17岁)除了期待和爸爸出游,更期待见到格斗选手秋成勋,他说:“叔叔的手臂肌肉跟大腿一样大,他好像电玩里的游戏人物。”李俊秀(16岁)还是很调皮,他形容爸爸是“唠叨的爸爸,跟不上时代”。

已经退役的足球运动员李同国,之前带着五个孩子上《超人回来了》,年幼的双胞胎女儿雪雅和秀雅,以及最小的儿子时安(外号大发)入镜率较高,也是双胞胎的长女在诗和次女在雅则是偶尔入镜。这次主角换成在诗(16岁),她说:“爸爸常陪弟弟妹妹,其实我也需要爸爸。”她透露爸爸的教育方式:“爸爸不会经常称赞我,他说世上没有免费的午餐。”

节目中的父子档和父女档相处很不一样。在车上,秋小爱(12岁)和李在诗都跟爸爸一起坐,秋成勋会亲亲女儿,李在诗会挽着爸爸不停地自拍。因为《爸爸!我们去哪儿》成为好朋友的尹侯和李俊秀则一起坐,不理会爸爸,让李钟赫很羡慕有女儿的爸爸,说:“她们叫爸爸的那个感觉很可爱。”

抵达住处后,秋成勋和李同国会照顾好女儿的需求,帮她们整理用品,李钟赫则相反,一直要儿子帮他拿东西,李俊秀嘴上唠叨,还是乖乖地帮爸爸。

抵达夏威夷的第一个活动是浮潜,大人小孩都玩得不亦乐乎。第二天一早的活动则让爸爸们又爱又怕——跳伞。孩子们起初大卖关子,只提醒爸爸们不要吃太饱,还送上止晕药,谜底揭晓时,四位驰骋各自领域的爸爸们战战兢兢,就连体育健将秋成勋和李同国也惊呼“怕怕”。

秋小爱坚持爸爸一定要挑战,笑说:“我是喜欢看到爸爸害怕的孩子,很好玩。”秋成勋只能硬着头皮上场。李同国也不辜负女儿的用心,原来李在诗知道爸爸喜欢极限运动,不过以前是在役运动员,不能受伤,所以无法玩极限运动,如今爸爸已退役,她决定让爸爸玩个过瘾。尹侯则体恤爸爸有惧高症,没有要求他和其他三个爸爸一起跳伞,尹敏洙笑说:“我是为了留下来照顾孩子们。”

爸爸们以为跳伞已经够惊险,没想到接下来的活动不遑多让——看鲨鱼!他们乘快艇出海,进入一个护笼,观看鲨鱼在海里游来游去。尹侯和李俊秀玩得好乐,两名爸爸也对儿子有了新认识,尹敏洙恍然儿子最喜欢的动物原来是鲨鱼,并自责不够了解儿子。李钟赫则发现儿子原来很喜欢玩水,回到住处后,他已累瘫,儿子却跳入泳池,并嚷着要爸爸陪。

孩子们虽然长大许多,但从他们和爸爸的互动可以看出,他们就还是孩子。像李俊秀虽然个子大,但也爱撒娇,在泳池里要爸爸背他,还要和爸爸水中摔跤,父子俩打打闹闹的,画面温馨又有趣。

